L’affaire du remboursement des frais d’assurance voyage en cas de refus de visa Schengen, soulevé par la Fédération nationale des associations du consommateur (FNAC), connaît un nouveau rebondissement. Suite à la mobilisation de ladite fédération, l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) s’est saisie du dossier. C’est de la sorte qu’une rencontre a réuni, le 27 juin dernier, des responsables de l’autorité et les représentants de la FNAC autour de la question des frais d’assurance voyage non remboursés en cas de refus de visa.

“C’était une réunion de travail positive et nous avons eu la promesse que cette question sera examinée sous toutes les coutures”, nous confie Ouadi Madih, président de la FNAC. Selon l’acteur associatif, les responsables de l’ACAPS ont manifesté un vif intérêt pour cette question et ont affirmé qu’ils passent au peigne fin les solutions des plus appropriées pour répondre à cette requête.

Tout en affichant sa satisfaction quant à cette première manifestation d’intérêt de la part de cette haute autorité, un engagement qu’elle salue profondément, la FNAC reste toutefois prudente. “Bien entendu, nous leur accorderons du temps pour étudier ce dossier de fond en comble. Néanmoins, il ne s’agirait pas d’une attente éternelle”, rappelle Madih, qui réitère l’engagement de son organe à défendre les droits des consommateurs marocains, afin qu’ils soient mieux informés et surtout qu’ils aient accès à des services plus variés et que les règles soient transparentes.

Ainsi, la FNAC prévoit de maintenir un dialogue régulier avec l’ACAPS afin de s’assurer que les engagements manifestés se traduisent par des actions concrètes. Dans ce sens, les deux parties se sont accordées sur la mise au point d’une solution qui devrait prendre en compte les intérêts de l’assureur et de l’assuré.

Trois pistes sont en cours de développement. Mais parmi les craintes des compagnies, l’usage inapproprié, voire même la falsification, du document attestant la décision de refus du visa, délivré par les autorités consulaires. “Cette crainte est légitime certes car l’assuré peut la brandir pour exiger son remboursement et aller par la suite réclamer que son dossier de visa soit réexaminé. Mais cette hypothèse ne devrait pas pénaliser des milliers de consommateurs honnêtes. Il s’agit de trouver les mécanismes afin de barrer la route à ces pratiques”, affirme le président associatif.

De même, il est fort probable que les compagnies procèdent à une révision à la hausse des tarifs des primes pour pouvoir anticiper cet éventuel remboursement ou prévoir une rétention sur le montant remboursé. “Tous les scénarios sont possibles, mais le plus important, c’est que le client ait accès à des conditions claires et qu’il ait des alternatives, ainsi, il décidera en connaissance de cause”, tranche Madih. D’où le travail de sensibilisation que mène son organisme afin de faire valoir les droits des consommateurs marocains.