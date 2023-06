Près de 4.000 Marocains ont demandé une protection internationale en Espagne en 2022, un chiffre en baisse en comparaison avec l’année précédente, révèle le dernier rapport de la Commission espagnole d’aide aux réfugiés (CEAR).

Au cours de l’année 2022, 3.905 Marocains ont demandé l’asile en Espagne, les plaçant ainsi à la quatrième position derrière les ressortissants originaires du Venezuela, de la Colombie et du Pérou, rapporte le rapport de 2023 du CEAR.

Toutefois, les demandes formulées par les Marocains ont drastiquement baissé. En 2021, 6.536 requêtes avaient été déposées par des ressortissants marocains contre 3.905, soit une baisse de 167%.

Le taux d’acceptation des dossiers à lui aussi baissé, passant de 9,1% en 2021 à 6,1% en 2022, avec l’octroi d’asile, de protection subsidiaire ou de statut de réfugié à 231 demandeurs, indique le rapport.

De ce fait, les Marocains sont ceux à qui on décline le plus souvent la protection, après les Colombiens (94,7%) et Péruviens (95,9%).

Cette baisse des demandes s’explique par la baisse drastique des arrivées de migrants depuis le Maroc après la normalisation des relations diplomatiques entre Rabat et Madrid, souligne le CEAR.

« En mars 2022, après le changement de position du gouvernement espagnol (…) les relations de voisinage et la coopération en matière de migration ont repris. L’influence de cet accord et d’autres accords de coopération sur la migration entre l’Espagne et l’Union européenne avec des pays comme le Sénégal, le Niger ou la Mauritanie ont eu un impact sur la tendance des arrivées de migrants sur les côtes espagnoles, en particulier vers les îles Canaries et l’Andalousie », lit-on dans le rapport.