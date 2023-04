Angleterre: Klopp pas inquiet d’être éventuellement limogé par Liverpool

L’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a assuré lundi qu’il n’avait « pas d’inquiétude » quant à un éventuel limogeage en raison des mauvaises performances des Reds, après l’éviction de son homologue de Chelsea, dernier en date sur les bancs de la Premier League.

Liverpool est à la peine cette saison en championnat avec une 8e place et a subi une punition à Manchester City (4-1) samedi.

Les Reds se déplacent mardi à Stamford Bridge où Graham Potter a été limogé dimanche, au lendemain d’une défaite à Aston Villa qui relègue Chelsea à la 11e place malgré des dépenses folles de recrutement.

Potter est le 13e entraîneur de Premier League à perdre son poste cette saison, un record.

« Je pense que la question à ne pas poser est certainement pourquoi je suis toujours là dans ce monde devenu fou », a lancé Jürgen Klopp en conférence de presse, se qualifiant de « dernier survivant ».

« Je suis conscient d’être encore là à cause du passé et pas à cause de ce que nous faisons cette saison », a expliqué l’Allemand, alors que son équipe compte huit longueurs de retard sur le quatrième, Manchester United. « Si c’était ma première saison, ce serait un peu différent ».

Lire aussi: Foot: Chelsea limoge son entraîneur Graham Potter

« Je ne pense pas que Graham (Potter) était inquiet et il n’y a pas d’inquiétude à avoir », a affirmé l’entraîneur de 55 ans, arrivé à Liverpool en 2015. « Je suis là pour réaliser les objectifs, je le sais pertinemment, je ne pense à rien d’autre ».

Il s’est dit totalement investi dans sa tâche, même s’il est « déçu » des prestations de son équipe jusqu’à maintenant. « Il faut régler les choses, a-t-il affirmé. On ne peut pas continuer à jouer comme on le fait, pas tout le temps Dieu merci mais de temps en temps, et on ne peut pas laisser passer ça ».