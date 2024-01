Lors de la conférence de presse d’avant match Maroc-RD Congo de la CAN 2023, l’entraîneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, a surpris les journalistes présents avec une réponse cocasse à une requête quelque peu inhabituelle.

À un jour du match Maroc-RDC, Walid Regragui a investi la salle de conférence du stade Laurent Pokou pour répondre aux journalistes présents à San Pedro.

Lors cette session questions/réponses, un journaliste marocain a demandé un accès quotidien aux séances d’entraînement.

🎙 Un journaliste a demandé s’il était possible d’assister chaque jour aux entraînements de l’EN 🇲🇦 La réponse de Walid Regragui 👇🏼😂 pic.twitter.com/FcsMh64lVx — ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ 🇲🇦🇲🇦 (@MountakhabFoot) January 20, 2024

“On est 140 journalistes marocains ici car on vous aime beaucoup. On aimerait vous voir tous les jours, et j’aimerais qu’on puisse avoir chaque jour 15 minutes pour voir la séance d’entraînement parce qu’on a besoin de vous voir et vous aimer”, a lancé le journaliste.

Walid Regragui, avec une pointe d’humour, a répliqué: “moi aussi je vous aime, mais vous savez, c’est comme en amour, pour que ça marche et que ça dure, il ne faut pas voir la personne tous les jours (rires) ».

« Si ça se passe bien au deuxième ou troisième match, on essayera de vous donner du contenu”, a finalement conclu le coach.

Sa réponse a déclenché des éclats de rire parmi les journalistes présents. Même chose sur les réseaux sociaux. La séquence est devenue rapidement virale.