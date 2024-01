La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé mercredi avoir trouvé un accord avec le sélectionneur Jamal Belmadi pour une séparation à l’amiable, au lendemain de l’élimination précoce des Verts de la Coupe d’Afrique des Nations.

L’Algérie a été éliminée dès le premier tour de la Coupe d’Afrique pour la deuxième fois d’affilée en perdant contre la Mauritanie (0-1), mardi soir en match de la 3e et dernière journée du groupe D de la CAN-2023 de football, en Côte d’Ivoire.

« Je me suis réuni avec Jamal Belmadi pour discuter des conséquences de cette élimination amère, nous avons trouvé un accord pour une séparation à l’amiable, et la résiliation du contrat liant l’entraîneur avec la FAF », a indiqué le président de la Fédération algérienne, Walid Sadi, sur son compte X.

اجتمعت مع المدرب الوطني السيد جمال بلماضي للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المر وتوصلنا إلى اتفاق ودي بحل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم.

نشكر المدرب جمال بلماضي على كل ما قدمه للمنتخب ونتمنى له حظا موفقا في بقية مشواره. — صادي وليد (@walidsadioffic) January 24, 2024

C’est la deuxième sortie sans gloire d’affilée des Verts dès le premier tour de la CAN après celle de CAN 2021 (décalée à 2022), et le troisième échec retentissant pour les camarades de Ryad Mahrez si on y ajoute l’élimination en barrages du Mondial 2022.

نعتذر لعشاق المنتخب الوطني والشعب الجزائري ونأسف على الوجه الذي ظهر به المحاربون في كأس أمم إفريقيا والخروج المر من الدور الاول، بعد أن اجتهدنا ووفرنا ظروفا مثالية للاعبينا من أجل التألق وتحقيق الهدف. معذرة مرة أخرى ملايين الجزائريين الذين يعشقون منتخبهم وسوف لن يتخلوا عنه بكل… — صادي وليد (@walidsadioffic) January 24, 2024

Annoncée favorite de la compétition, l’Algérie a récolté à peine deux points dans son groupe, en trois matches face à l’Angola (1-1), Burkina Faso (2-2) et la Mauritanie (1-0).

Jamal Belmadi (47 ans) avait pris les commandes des Verts en août 2018, en remplacement de son compatriote Rabah Madjer.