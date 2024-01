Qualifié d’office au huitième de finale de la CAN, les Lions de l’Atlas pourront offrir la qualification aux Eléphants ivoiriens en cas de victoire ce soir face aux Chipolopolos zambiens. Au vu de l’enjeu, les supporters ivoiriens se mobilisent derrière les protégés de Walid Regragui.

Leader du groupe F (4 points) au bout de la 2e journée de la phase de poules, l’équipe nationale a d’ores et déjà un pied dans le huitième de finale de cette Coupe d’Afrique des Nations 2023. Toutefois, ce mercredi, les Lions de l’Atlas sont attendus contre les Chipolopolos pour ainsi confirmer et surtout avoir une idée sur le prochain adversaire de l’EN.

CAN 2023. Qui est le prochain adversaire du Maroc en 8e? Voici les scénarios possibles

Du côté de Regragui, l’objectif est clair: finir cette phase en tant que leader du groupe. Un choix qui en réjouit plus d’un et pas qu’au Maroc. Avec une victoire de la sélection nationale, la Côte d’Ivoire, pays hôte de la compétition, pourrait retrouver espoir et poursuivre l’aventure au prochain tour.

Les supporters ivoiriens avaient déjà un faible pour les Lions de l’Atlas, mais au vu de la situation, l’engouement s’est intensifié ce mercredi à San Pedro. Selon les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, des centaines d’ivoiriens comptent soutenir le Maroc ce soir en direct des gradins.

Même son de cloche sur les réseaux sociaux. Les internautes ivoiriens expriment leur désire de voir le Maroc l’emporter haut la main ce soir sur la pelouse du Stade Lauren Pokou.

Certains ont même appeler leurs compatriotes à se rendre en nombre au stade « pour soutenir le Maroc ».

Ce Mercredi, nous tous on est marocains.Tous au stade pour soutenir le Maroc 🇲🇦.

Tandis que d’autres rappellent les relations bilatérales entres les deux pays ainsi que la fraternité de ces deux peuples.

Bon Match à nos amis et frères marocains aujourd’hui.

Nous avons des bonnes relations bilatérales.

