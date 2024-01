Nouveau rebondissement judiciaire pour Alec Baldwin: après l’abandon initial des poursuites à son encontre pour un tir mortel sur le tournage du film « Rust » en 2021, l’acteur américain a de nouveau été inculpé pour homicide involontaire vendredi.

Le 21 octobre 2021, le tournage du western « Rust » au Nouveau-Mexique (sud-ouest des Etats-Unis) avait viré au drame quand Alec Baldwin avait pointé une arme censée ne contenir que des balles à blanc, mais dont un projectile bien réel avait tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza.

Ce fait divers rare avait choqué Hollywood et provoqué des appels à interdire les armes à feu sur les plateaux.

L’acteur de 65 ans, qui risque 18 mois d’emprisonnement en cas de condamnation, clame son innocence depuis le départ. Il a toujours maintenu qu’on lui avait assuré que son arme était inoffensive et nie aussi avoir appuyé sur la détente.

Mais l’enquête, marquée par de multiples fragilités du côté de l’accusation et qui a vu se succéder plusieurs procureurs, n’a toujours pas réussi à déterminer avec certitude ce qu’il s’est réellement passé: toute la question est de savoir si le Colt. 45 tenu par Alec Baldwin a pu se déclencher seul, ou non.

« Nous attendons avec impatience notre comparution au tribunal », ont réagi ses avocats, Luke Nikas et Alex Spiro, dans un communiqué.

#BREAKING: Actor #AlecBaldwin has been indicted on involuntary manslaughter charges in the 2021 fatal shooting of #HalynaHutchins.

Baldwin was pointing a gun at the cinematographer during a movie rehearsal when he says he pulled the handle, not the trigger, and the gun went… pic.twitter.com/shv3arC81e

— Court TV (@CourtTV) January 19, 2024