Les garde-frontières américains ont arrêté six « migrants d’intérêt spécial » originaires du Maroc dans la ville de Santa Teresa, dans l’Etat du Nouveau-Mexique.

Six migrants marocains ont été arrêtés samedi dernier par les garde-frontières américains à Santa Teresa, dans l’Etat du Nouveau-Mexique (sud-ouest). L’information a été relayée hier jeudi par le chef de la police des frontières Jason Owens dans un post sur X (ex-Twitter), précisant que les concernés sont des « migrants d’intérêt spécial » (Special Interest Migrants-SIM).

5/25: USBP agents in Santa Teresa, NM apprehended 6 special interest migrants (SIMs) from Morocco. So far this FY, USBP has apprehended +52K SIMs. San Diego Sector alone accounts for nearly 88% of those. pic.twitter.com/0o1Vc8abpu — Chief Jason Owens (@USBPChief) May 29, 2024

Selon le site web du département de la Sécurité intérieure des États-Unis, un SIM est «généralement une personne non américaine qui, sur la base d’une analyse de ses habitudes de voyage, présente potentiellement un risque pour la sécurité nationale ou les intérêts des États-Unis».

La même source précise néanmoins: «Cela ne signifie pas que tous les SIM sont des ‘terroristes’, mais plutôt que les déplacements et le comportement de ces individus indiquent un lien possible avec des activités néfastes (y compris le terrorisme) et, au minimum, fournissent des indicateurs qui nécessitent un contrôle et une enquête plus approfondis.»

Ainsi, toujours d’après le post du chef Jason Owens, la police des frontières américaine a arrêté plus de 52.000 migrants d’intérêt spécial au titre de cette année fiscale.