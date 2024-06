Une vague de chaleur commence à frapper le nord-est des Etats-Unis et pourrait battre des records de température dans les prochains jours, ont averti mardi les autorités, tandis que des incendies frappent l’ouest du pays.

« Une vague de chaleur va s’installer et persister sur la région des Grands lacs, la vallée de l’Ohio et dans le nord-est dans les prochains jours » et, à partir de mercredi et jeudi, « de nombreux records sont possibles », a prévenu le service météorologique américain (NWS).

La durée « particulièrement notable », le ciel sans nuages et les fortes températures nocturnes attendues -avec des minimums autour de 23°C- rendent cet épisode climatique bien plus dangereux que ce que suggèrent les 35°C annoncés, alerte le NWS.

« Cela est particulièrement vrai pour ceux sans climatisation adéquate, et tout particulièrement dans les régions du nord qui ne sont pas habituées à des vagues de chaleur aussi longues », relèvent encore les prévisionnistes.

Lire aussi. Une vague de chaleur précoce bat des records aux Etats-Unis

A Chicago, une telle canicule n’a pas été observée aussi tôt dans la saison depuis 1933, a souligné sur X le climatologue en chef de l’Illinois. La ville de Chicago a ouvert des espaces climatisés dédiés pour la population.

De nombreuses associations et syndicats ont d’ailleurs appelé lundi l’administration de Joe Biden à faciliter le financement de ce genre d’opération en classant les vagues de chaleur, ainsi que les épisodes de fumées liés aux incendies de forêt, parmi les « désastres » sur lesquels peut intervenir l’agence fédérale chargée de la réponse aux catastrophes naturelles (Fema), ce qui n’est pas le cas actuellement.

Selon les scientifiques, les canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du réchauffement de la planète et ces vagues de chaleur sont appelées à se multiplier, s’allonger et s’intensifier.

Par ailleurs, une tempête — qui pourrait devenir un ouragan de catégorie 1 — se développe dans le Golfe du Mexique et est attendue sur les côtes du Texas et du nord du Mexique entre mercredi et jeudi, avec de « probables » inondations selon le NWS.

En Californie, les pompiers se battent depuis samedi contre un important incendie. Et au Nouveau-Mexique, les autorités ont ordonné à quelque 7.000 habitants de la petite ville de Ruidoso d’évacuer à cause des flammes.