Akhannouch entame le 2e round du dialogue social

Le round d’avril du dialogue social a été lancé, vendredi à Rabat, sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Le Chef du gouvernement a entamé ses consultations avec les centrales syndicales, par une réunion avec les représentants de l’Union Marocaine du Travail (UMT), conduite par le secrétaire général de l’UMT, Miloudi Moukhariq, suivie par une réunion avec les représentants de l’Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM), conduite par le secrétaire général de l’UGTM, Enaam Mayara, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

Selon la même source, d’autres réunions sont programmées dans les prochains jours entre le gouvernement et ses partenaires sociaux et économiques, en consolidation des acquis réalisés, et consacrés par le PV de l’accord du 30 avril 2022.

Le Chef du gouvernement a relevé que le lancement du round d’avril du dialogue social s’est déroulé dans un climat positif et responsable, marqué par le respect total et l’échange de points de vue, soulignant le bilan honorable du dialogue social, le gouvernement ayant veillé au respect d’un grand nombre de ses engagements, en dépit de la conjoncture difficile.

Il a également ajouté, poursuit le communiqué, que la tenue de ces réunions consacre de manière ferme l’institutionnalisation du dialogue social et le total respect des rendez-vous annuels, précisant que les parties ont convenu de la poursuite de l’action et de la réflexion communes, au sein d’une commission mixte, en présence des différents partenaires sociaux, en vue d’examiner toutes les mesures de nature à améliorer le pouvoir d’achat des citoyens, dans la perspective de la préparation du projet de loi de finances prochain.

Le lancement du round d’avril du dialogue social s’inscrit dans le cadre de l’attachement du gouvernement à mettre en œuvre la vision royale relative à l’institutionnalisation du dialogue social, porté au statut de choix stratégique, souligne le communiqué Et de conclure que le gouvernement s’est appliqué dans ce cadre, depuis son investiture, à édifier des partenariats solides avec les centrales syndicales, en vue de jeter les bases d’un dialogue social sérieux et régulier et de respecter l’ensemble des engagements sociaux inscrits dans le programme gouvernemental.

Ce round s’est tenu en présence du ministre de l’Inclusion Économique, de la Petite entreprise, du Travail et des Compétences, Younes Sekkouri, du ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, ainsi que de la secrétaire générale du ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des politiques publiques, a signalé le communiqué.