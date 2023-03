Akhannouch lance le Comité national pour l’égalité des genres

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, vendredi à Rabat, la première réunion du Comité national pour l’égalité des genres et la promotion de la femme.

Une première réunion qui a été consacrée à la présentation et à l’adoption du cadre stratégique du plan gouvernemental pour l’égalité 2023-2026 qui comprend le programme d’autonomisation économique de la femme.

Au début de cette réunion, Akhannouch a rappelé la teneur du discours royal à l’occasion du 23e anniversaire de la glorieuse Fête du Trône, indique le Département du Chef du gouvernement dans un communiqué.

Il a souligné, dans ce sens, que le discours royal « a impulsé un souffle nouveau, à travers les directives royales relatives à la nécessité de promouvoir la situation de la femme, de lui garantir tous ses droits et de lui permettre d’accéder à tous les domaines de développement, ainsi que celles relatives à la révision du code de la famille et à la mise en œuvre des institutions constitutionnelles concernées par les droits de la famille et de la femme », précise le communiqué.

Akhannouch a affirmé que « le gouvernement, qui s’attèle fermement à la mise en œuvre des Hautes Directives Royales, est déterminé à poursuivre son action pour la promotion de l’égalité des genres et la garantie des droits politiques, sociaux et économiques des femmes, en harmonie avec les dispositions constitutionnelles, les recommandations du Nouveau Modèle de Développement et les engagements du programme gouvernemental », affirme le communiqué.

Il a également précisé que le gouvernement, soucieux d’accélérer la cadence de mise en œuvre des mesures relatives à la promotion de la situation de la femme, a veillé à créer le Comité national pour l’égalité des genres et la promotion de la femme, en tant que mécanisme garantissant la convergence des stratégies et politiques publiques y afférentes et assurant une coordination efficiente entre les différents départements gouvernementaux concernés, renchérit le cabinet du chef du gouvernement.

Au cours de cette réunion, les membres du comité ont examiné et adopté le cadre stratégique du plan gouvernemental pour l’égalité, auquel ont contribué l’ensemble des départements ministériels et qui a pris en compte les recommandations des acteurs de la société civile.

Ce plan comprend trois axes principaux, à savoir l’autonomisation de la femme, la prévention et la protection des femmes et la lutte contre la violence à leur égard et le renforcement des valeurs pour la lutte contre les stéréotypes, la promotion des droits des femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination.

Autonomisation économique

Le chef du gouvernement a également appelé l’ensemble des départements ministériels concernés à procéder aux dernières consultations en vue d’intégrer à leur programmation budgétaire pour l’année 2024, les mesures d’autonomisation économique de la femme relatives à chaque secteur, à s’impliquer de manière forte dans le processus de mise en œuvre du troisième plan gouvernemental pour l’égalité et à s’engager à concrétiser ses différentes mesures en fixant des indicateurs d’efficience, souligne la même source.

Cette première réunion, au cours de laquelle Aawatif Hayar, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, a présenté le cadre stratégique du troisième plan d’action gouvernemental pour l’égalité, ainsi que le premier programme sur l’autonomisation économique, a été marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement.