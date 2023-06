Les opérations de contrôle réalisées dans le cadre des commissions locales mixtes ont permis de saisir 420 têtes d’ovins et de caprins dans les villages et de détruire 260 tonnes (T) de déchets de volaille, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

En réponse à une question orale à la Chambre des Conseillers, Sadiki a révélé que ces opérations ont également abouti à la destruction de 100 litres, 900 comprimés et 192 sacs de médicaments vétérinaires non autorisés, ajoutant que 14 procès d’infraction ont été soumis au parquet général, dont 5 cas liés au transport de déchets de volaille et 9 autres relatifs à la vente de médicaments vétérinaires non autorités.

Ces opérations, a-t-il poursuivi, ont aussi abouti au retrait de l’autorisation sanitaire d’une unité de production de fourrage de cheptel dans la région de Casablanca-Settat pour non-respect des conditions de sécurité sanitaire.

Le ministre a souligné que les opérations de contrôle intensif se poursuivent et ont été renforcées à l’approche de l’Aïd al-Adha en mobilisant les services l’Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), les autorités locales et la Gendarmerie royale, via une patrouille conjointe avec le ministre de l’Intérieur, précisant que la « vigilance » se poursuivra jusqu’au jour de l’Aïd.

Dans ce cadre, il a fait savoir que l’ONSSA avait entamé la mise en place d’un programme de communication pour sensibiliser les consommateurs sur les conditions d’acquisition du bétail destiné au sacrifice et leur apporter les conseils nécessaires liés à la préparation du bétail au sacrifice et à la conservation de la viande, en plus de la permanence des services vétérinaires pendant la période de l’Aïd.

Durant le jour de la fête et les jours suivants, l’Office mobilisera tous les médecins et techniciens vétérinaires pour assurer la permanence au niveau national afin de communiquer avec les citoyens et les accompagner en cas de besoin.