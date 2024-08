Pénurie d’eau: l’heure est grave; Ligne ferroviaire Casablanca-Béni Mellal:un appel d’offres lancé; Hausse des prix du poulet: lancement d’une campagne de boycott; Liberté des parlementaires dans l’exercice de leurs fonctions; Présidence de la Chambre des conseillers… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce samedi:

Le Matin

Année scolaire 2024-2025: plus d’un million de nouveaux bénéficiaires du programme “Écoles pionnières”

La prochaine rentrée scolaire sera marquée par la poursuite, par le gouvernement, de l’expansion du projet des Écoles pionnières. Selon la note d’orientation du projet de loi de Finances (PLF) au titre de l’exercice 2025, adressée par le Chef du gouvernement aux départements ministériels, l’Exécutif prévoit l’ajout de 2.000 écoles primaires à ce réseau. Une opération qui profitera à pas moins d’un million d’élèves supplémentaires. La stratégie gouvernementale prévoit également l’expansion des réseaux des Écoles pionnières pour inclure le cycle secondaire collégial, touchant environ 250.000 élèves dans 232 collèges, dans le but de généraliser ce modèle à l’échelle nationale à l’horizon de l’année scolaire 2027-2028.

Pénurie d’eau: on ne le dira jamais assez, l’heure est grave!

Les voyants étaient déjà au rouge concernant la pénurie d’eau dans notre pays, mais avec l’été, la chaleur et la consommation qui explose, le risque grandit encore davantage. Les barrages affichent des taux de remplissage critiques et ça ne fera que s’accentuer en l’absence de pluies. Il faut le reconnaître, d’énormes efforts sont consentis pour éviter le pire et approvisionner les citoyens en eau potable et les agriculteurs en eau d’irrigation. Les campagnes de sensibilisation battent leur plein, mais la prise de conscience ne semble pas être générale!

Tanger: présentation des opportunités d’investissement dans la région aux Marocains du monde

Le Centre régional d’investissement à Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA) a organisé un séminaire à Tanger sous le thème « Investissements des Marocains résidant à l’étranger : opportunités et perspectives ». Organisée à l’occasion de la Journée nationale des Marocains résidant à l’étranger (MRE) et conformément aux hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI qui accorde un intérêt particulier aux Marocains du monde, la rencontre a porté sur le développement des territoires par l’investissement des MRE et sur les incitations et avantages exclusifs offerts par l’Etat dans ce sens. S’exprimant à cette occasion, le directeur du pôle impulsion économique et offre territoriale au sein du CRI-TTA, Amine El Harti, a mis en exergue les opportunités d’investissement disponibles au niveau de la région dans divers secteurs, ainsi que les mécanismes d’incitation et les programmes d’accompagnement offerts par l’Etat aux investisseurs et particulièrement aux MRE.

Libération

Ligne ferroviaire Casablanca-Béni Mellal : lancement d’un appel d’offres pour la réalisation des études d’avant-projet

L’Office national des chemins de fer (ONCF) vient de lancer un appel d’offres pour la réalisation des études d’avant-projet de la desserte ferroviaire devant relier la ville Oued Zem à la province de Béni Mellal. Ces études concernent le doublement et la rectification du tracé entre Khouribga et Oued Zem ainsi que les ouvrages d’art à mettre en place pour remplacer les passages à niveau entre Sidi el Aidi et Oued Zem, lit-on dans l’appel d’offres publié sur le site de l’Office. Selon les données de l’ONCF, le coût estimé pour la réalisation de ces études préliminaires est de l’ordre de 38 millions de dirhams alors que l’ouverture des plis aura lieu à Rabat le 19 septembre prochain.

Les algues marines, poumon économique et écologique des côtes d’El Jadida

Les algues marines occupent une place importante auprès des habitants de la province d’El Jadida. En plus de leurs bienfaits écologiques, notamment en ce qui concerne le maintien des équilibres environnementaux marins, la récolte des algues sur les côtes de la région constitue une activité économique importante pour la région et ses habitants, en particulier pour les femmes. Elles sont environ 1600 femmes, réparties sur les plages des quatre ports de pêche de la province, à savoir El Jadida, Jorf Lasfar, Sidi Abed et Lahdida. Elles travaillent avec dévouement et ardeur dès les premières heures du matin tout au long de la saison de récolte des algues, afin de collecter ces ressources marines qui constituent une source de revenu importante pour elles et leurs familles.

Al Akhbar

La Cour constitutionnelle refuse de porter atteinte à la pleine liberté des parlementaires dans l’exercice de leurs fonctions

La Cour constitutionnelle a rendu une décision sur le règlement intérieur de la Chambre des représentants, qui comprend un Code d’éthique parlementaire visant à mettre sous pression les parlementaires poursuivis dans des affaires de corruption. Le code prévoit la création d’une commission spéciale chargée de rendre des décisions concernant les députés qui enfreignent le Code, sauf que la Cour constitutionnelle a limité le travail de cette commission en l’empêchant de prendre des mesures non prévues dans le règlement intérieur à l’encontre des parlementaires. Elle a souligné que le Code d’éthique ne doit pas porter atteinte à la pleine liberté des membres de la Chambre des représentants dans l’accomplissement de leurs missions constitutionnelles, étant donné qu’ils tiennent leur mandat de la Nation, au même titre que les membres de la Chambre des conseillers, conformément à l’article 60 de la Constitution.

Assabah

Présidence de la Chambre des conseillers: une surprise au rendez-vous en octobre

A quelques semaines de l’élection du nouveau président de la Chambre des conseillers, le Parti de l’Istiqlal, qui ne dispose pas encore de comité exécutif, n’a pas annoncé son soutien à la reconduction d’Enaam Mayara, l’actuel président de la Chambre et secrétaire général de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM). Le silence du secrétaire général du parti et l’absence de son soutien à la réélection d’Enaam Mayara risquent de faire l’objet de plusieurs interprétations négatives, a déclaré une source de l’Istiqlal sous couvert d’anonymat, ajoutant que « le désir intérieur du secrétaire général est d’écarter Mayara de la présidence de la Chambre des conseillers et d’imposer une nouvelle figure de l’Istiqlal ». Selon des sources en coulisses du Parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka pourrait soutenir la candidature Lahcen Haddad, ancien ministre du Tourisme, pour remplacer Mayara.

Al Massae

Hausse des prix du poulet: lancement d’une campagne de boycott

Des Marocains ont lancé une campagne de boycott du poulet sur les réseaux sociaux, suite à la récente montée en flèche des prix et à l’absence d’intervention du gouvernement pour sauver le pouvoir d’achat des citoyens. Sur les réseaux sociaux ont été relayés des photos et des commentaires favorables au boycott. Les consommateurs ont fait l’écho de cette campagne, exprimant leur colère face à la flambée des prix du poulet au cours des dernières semaines. La campagne appelle à faire pression sur les professionnels jusqu’à ce que les prix reviennent à des niveaux raisonnables.

Al Ittihad alichtiraki

Moussem de Moulay Idriss Al-Akbar: Dons royaux en faveur de 1056 personnes démunies à Meknès et à Moulay Driss Zerhoun

Une délégation de la Chambellanie royale a procédé, à Moulay Driss Zerhoun et à Meknès, à la remise de dons royaux aux Chorfas, aux familles nécessiteuses et à des personnes à besoins spécifiques, à l’occasion du Moussem religieux de Moulay Idriss Al-Akbar. La délégation, conduite par Mohamed Saad Eddine Smij, Chargé de mission à la Chambellanie royale, a remis des aides financières, des fauteuils roulants, des lunettes médicales à des enfants orphelins ou issus de familles nécessiteuses, des cartables au profit d’élèves et des effets vestimentaires à des orphelins.

Rissalat Al Oumma

Système de management de l’environnement: la Centrale thermique de Dakhla certifiée à la norme ISO 14001-V2015

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a annoncé que la centrale thermique de Dakhla a été certifiée à la norme ISO 14001-V2015, en Système de management de l’environnement (SME). La certification a été délivrée dans le cadre de la mise en place d’un SME dans les centrales thermiques de l’ONEE dans les régions du Sud, au terme d’un audit qui a évalué les processus de gestion, opérationnels et de support de la centrale, a précisé l’ONEE dans un communiqué.