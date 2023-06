Aid Al Adha est par excellence la fête des plaisirs gustatives et culinaires. Comment déguster ces “chhiwates” sans tomber dans les excès. Le docteur Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politique et système de santé, nous livre quelques astuces.

D’emblée, le docteur rassure : la viande a de nombreux avantages, dont le plus important est qu’elle est la source la plus importante de protéines et fournit au corps le fer, le sélénium, du zinc, de la vitamine B12, le calcium, d’oméga-3 et d’autres sels minéraux et vitamines.

« Mais une consommation excessive engendre de nombreux problèmes de santé, notamment des taux élevés de cholestérol, des maladies cardiovasculaires, l’hypertension artérielle, des soucis digestifs, la goutte, une prise de poids et certains cancers, en particulier quand il s’agit d’une viande trop cuite », met en garde le médecin.

Voici donc ses conseils pour se faire plaisir et déguster les plats traditionnels typiques de cette célébration tout en évitant de tomber dans les excès:

Prendre le petit-déjeuner : c’est un repas important de tous les jours, et pendant l’Aïd al-Adha, il aide à éviter de manger de grandes quantités de viande pendant le déjeuner.

Prendre une salade avant les repas principaux.

Se contenter de quantités raisonnables : Manger de gros plats provoque des problèmes digestifs, en plus du fait que la viande de mouton est très riche en graisses nocives pour la santé. Il est conseillé aux personnes ayant des taux de cholestérol élevés d’éviter cette viande.

Manger lentement : Le corps a besoin d’environ 20 minutes pour que le signal de satiété arrive au cerveau nous sentir rassasiés. Plus nous mangeons lentement, plus on digère mieux, et plus nous nous sentirons rassasiés avant de consommer de grandes quantités de nourriture.

Manger des légumes qui sont une source importante de fibres et ne contiennent pas de calories élevées, et donnent un sentiment de satiété tout en facilitant la digestion.

F ruits et jus naturels au lieu de boissons gazeuses et les gâteaux qui sont hypercaloriques et causent l’indigestion.

Utiliser les épices pour relever le goût des plats au lieu d’utiliser abusivement le sel.

Ne pas rester longtemps à table à manger pour éviter de manger encore plus malgré l’absence de sensation de faim.

Marcher, bouger et faire de l’exercice : pour faciliter la digestion et brûler les calories et les graisses.

Buvez de l’eau tout au long de la journée avant même d’avoir soif pour se débarrasser des toxines, faciliter la digestion, prévenir la déshydratation, dégrader les graisses, et éviter la suralimentation.

Comment préparer sainement les repas de la fête de l’Aïd :

Il est hautement recommandé ne pas consommer une viande trop cuite.

Choisir des parties faibles en gras , et débarrasser la viande de sa graisse autant que possible.

Éviter la viande frite et préférer l’huile d’olive pour la cuisiner.

La manière la plus saine pour cuire la viande est de la faire bouillir, cuire à la vapeur, cuire au four ou les combiner. Par exemple faire bouillir légèrement la viande avant de la mettre au four, afin qu’elle ne soit pas longuement exposée à des hautes températures.

Pour griller la viande de manière saine, il serait judicieux de respecter certaines règles. La haute température et les flammes dénaturent certaines protéines conduisant à production de substances toxiques et cancérigènes.

Utiliser un feu modéré, gardez la viande à l’écart des flammes , en utilisant une fourchette au lieu des mains pour éviter les brulures et autres accidents.

Couper la viande en morceaux de petite taille afin qu’elle soit rapidement cuite.