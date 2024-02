Plusieurs centaines de tracteurs sont attendus jeudi à Bruxelles pour une manifestation d’agriculteurs venus de plusieurs pays dans le quartier européen, en marge d’un sommet des dirigeants des Vingt-Sept, ont indiqué des organisations syndicales wallonnes.

L’entrée d’un premier « convoi de tracteurs » dans la capitale belge était signalée dès mercredi en début de soirée par le service municipal Bruxelles Mobilité, annonçant sur X (ex-Twitter) des perturbations du trafic et la fermeture de tunnels.

« Entre 100 et 300 tracteurs vont converger vers Bruxelles. Ils se dirigeront vers la place du Luxembourg » devant le Parlement européen jeudi matin, a indiqué à l’AFP une porte-parole de la Fédération wallonne de l’agriculture (FWA).

Au moins un demi-millier de manifestants devraient être présents, dont des délégations d’agriculteurs français, italiens, espagnols et portugais, indique-t-on à la FWA. « Ce sera complètement international », a insisté sa porte-parole.

Une estimation très prudente: la principale confédération syndicale agricole italienne, Coldiretti, a annoncé sa présence jeudi à Bruxelles avec environ un millier d’agriculteurs de la péninsule pour dénoncer « les folies qui menacent l’agriculture ».

Le principal syndicat agricole flamand, Boerenbond, est également associé à ce rassemblement protestataire qui débutera à dix heures.

Tout comme d’autres syndicats wallons, tels que la Fugea –en lien avec la coordination agricole alternative internationale Via Campesina.

« Des centaines de tracteurs occuperont la place du Luxembourg et les rues aux alentours et feront entendre leur colère à coups de klaxons » pour « dénoncer les impacts des accords de libre-échange (conclus par l’UE) sur les conditions de vie des agriculteurs », indique Via Campesina dans un communiqué.

📢ECVC calls to mobilise this Thursday 1 Feb at 11:00 at Place de Luxembourg, Brussels! Farmers have had enough!

✊We are calling for fair incomes for all farmers, to stop #EUMercosur immediately and suspend FTAs linked to agriculture!

Find out more: https://t.co/RDdO9qQquv pic.twitter.com/TaVw1jq9JU

— European Coordination Via Campesina (@ECVC1) January 29, 2024