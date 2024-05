La 16-ème session de la Conférence islamique au sommet se teindra à Bakou, en République d’Azerbaïdjan, en 2026, a décidé le sommet de l’Organisation de la conférence islamique (OCI), tenu samedi et dimanche à Banjul (Gambie).

La 15ème conférence « a décidé de tenir sa seizième session en République d’Azerbaïdjan à une date qui sera déterminée ultérieurement, en coordination avec le Secrétariat général de l’OCI », indique-t-on dans le communiqué final, adopté dimanche.

Le sommet de Banjul a appelé les Etats membres de l’OCI et les organes concernés à « coopérer avec le Secrétariat général, à soutenir le pays hôte et à déployer des efforts pour assurer le succès de la Conférence islamique au Sommet de Bakou », ajoute le document.

Par ailleurs, la Déclaration de Banjul, adoptée par le sommet, souligne notamment « l’importance du recours au dialogue et à la médiation pour le règlement pacifique des différents » entre les pays membres de l’OCI, estimant que cela est à même de « créer une atmosphère exempte de tensions au sein de la Oumma islamique ».

La Déclaration de cette 15-ème conférence au Sommet, tenue sous le thème « Promouvoir l’unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable », a également relevé « l’importance de renforcer la diplomatie préventive afin de contribuer de manière significative à l’instauration de la paix, à la préservation des vies et des ressources et à la réalisation des aspirations de nos peuples à un développement durable ».

Les pays membres de l’OCI ont réaffirmé, en outre, « la nécessité de permettre au peuple palestinien d’exercer ses droits nationaux légitimes, tels qu’ils sont reconnus par la communauté internationale, notamment à travers la reconnaissance de l’Etat de Palestine jouissant d’une pleine souveraineté sur les frontières de 1967, avec pour capitale Al Qods Acharif ».

La question palestinienne, la paix et la sécurité, la situation des communautés et minorités musulmanes dans les États non membres, les questions juridiques, humanitaires, sociales, culturelles, économiques, scientifiques et technologiques, médiatiques, administratives et financières étaient au menu de ce 15ème Sommet que préside désormais la République de Gambie.