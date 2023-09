La Commission de discipline de la FRMF a rendu son verdict sur l’affaire du crachat opposant le porte-parole du Raja à Zakaria El Habti, joueur de l’AS FAR.

Ainsi, le porte-parole officiel du Raja, Abdelilah Idrissi Ibrahimi a écopé d’une suspension d’exercice de toute activité en lien avec le football pour une durée de deux ans et d’une amende de 100.000 dirhams pour insulte, diffamation, crachat et intrusion sur la pelouse.

توقيف عبد الإلاه الإبراهيمي، الناطق الرسمي والمسؤول عن التواصل بفريق #الرجاء الرياضي عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنتين نافذتين مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم، وذلك للسب والشتم والبصق واقتحام أرضية الملعب (بلاغ لجنة الأخلاقيات) pic.twitter.com/sOV9cmQTX9 — 2M.ma (@2MInteractive) September 7, 2023

L’attaquant des FAR a été, quant à lui, suspendu pour cinq matches et condamné à une amende de 100.000 dirhams, pour insulte et tentative d’agression.

توقيف لاعب الجيش الملكي زكرياء الهبطي الذي تعرض للإهانة في المباراة الأخيرة بمدينة الدار البيضاء من طرف أحد مسؤولي الفريق المضيف لخمس (5) مباريات و غرامة مالية 100 ألف درهم. و توقيف الطرف الظالم بسنيتن نافذة

و غرامة مالية 100 ألف درهم. أ لا ترون أن اللاعب الشاب قد ظُلِم… pic.twitter.com/zAg7c7b3bM — AS-FAR.COM Since 2001 . 🇲🇦 (@AsFaRabatcom) September 8, 2023

L’affaire remonte au 3 septembre dernier lors du duel entre les FAR et le Raja. A la fin du match, le porte-parole des Vert et Blanc avait violemment pris à partie Zakaria El Habti en lui crachant au visage, provoquant un tollé général sur les réseaux sociaux.

Un responsable rajaoui crache sur El Habti. Quelle honte ! pic.twitter.com/cXcbIsn4EF — MOUNTAKHAB OUT OF CONTEXT 🇲🇦🇶🇦 (@MountakhabOf) September 3, 2023

Dans un communiqué, l’AS FAR avait réagi en exprimant « sa forte indignation suite aux agissements irresponsables et de l’attaque dont a été victime Zakaria El Habti de la part du porte-parole du Raja », tout en affirmant que le club portera plainte auprès de la commission disciplinaire à cet effet.