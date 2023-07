Les 440 clubs de foot, dont le Wydad et le Raja, qui ont libéré leurs joueurs pour participer à la Coupe du monde 202, recevront des primes de la part de la FIFA.

Ainsi, le WAC touchera un gros chèque de 1.405.305 dollars américains, soit un peu plus de 0,25% de son budget total, contre 31.938 dollars seulement pour le Raja de Casablanca.

« Ces chiffres confirment les répercussions positives de la plus prestigieuse des compétitions sur le football de clubs et le rôle fondamental joué par les clubs dans le développement des joueurs et leur mise à disposition en faveur des équipes nationales », indique la FIFA dans un communiqué.

Au total, la FIFA va distribuer 209 millions de dollars US pour la mise à disposition de 837 footballeurs, le montant par jour et par joueur s’élevant à USD 10.950, indépendamment du temps de jeu individuel.

Ce total par joueur est, ajoute-t-on, divisé et versé au club dans lequel chaque joueur a été enregistré lors des deux années précédant la compétition finale.

Conformément à la procédure, la FIFA verse ces montants aux clubs concernés par l’intermédiaire des associations membres auxquelles ils sont affiliés.

Et la FIFA de poursuivre que selon le nouveau protocole d’accord conclu en début d’année par la FIFA et l’ECA, 355 millions de dollars seront distribués aux clubs dans le cadre du programme de répartition des bénéfices pour les éditions 2026 et 2030 du mondial.