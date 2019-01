Le Vatican a dévoilé via un communiqué le logo de la visite papale au Maroc prévue les 30 et 31 mars prochains.

«Le voyage du Saint-Père au Maroc, qui se déroulera les 30 et 31 mars prochains, sera placé sous le signe de l’espérance et du dialogue interreligieux, comme le montre son logo», peut-on lire dans le communiqué du Vatican sur la visite du Pape au Maroc. Sujet à un concours lancé par le Saint-Siège spécialement pour ce voyage apostolique, le logo a été sélectionné parmi une cinquantaine de propositions.

Sur le logo, on découvre une croix et un croissant symbolisant la croix chrétienne et le croissant musulman, symbole de la dimension intereligieuse de la visite du Pape François dans ce pays à majorité musulmane, souligne le communiqué. Les couleurs choisies «reprennent celles des drapeaux des deux pays, jaune et blanc pour le Vatican, vert et rouge pour le Maroc», souligne la même source.

Lire aussi : Des chrétiens marocains veulent accueillir le pape par des prières de rue

Le communiqué du Saint-Siège précise que lors de cette visite, «le Saint-Père rencontrera le commandeur des croyants, titre donné au roi du Maroc, 800 ans après la rencontre entre saint François d’Assise et le sultan al-Malik al-Kãmil». La dernière visite d’un Pape remonte au 20 août 1985 lorsque Hassan II recevait Jean-Paul II.