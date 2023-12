Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a tenu, à Rabat, deux séances de travail avec le Directeur général de la sécurité intérieure en France, Nicolas Lerner, qui effectue une visite de travail dans le Royaume.

Lors de ces réunions, qui ont eu lieu jeudi après-midi et vendredi matin, les deux parties ont procédé à l’évaluation de la coopération dans les domaines du renseignement et sécuritaire entre le Royaume du Maroc et la République française et examiné les mécanismes de coordination opérationnelle en lien avec les questions sécuritaires d’intérêt commun, indique un communiqué de la Direction générale de la Surveillance du territoire.

MM. Hammouchi et Lerner ont convenu de l’importance de promouvoir la coopération sécuritaire et en matière de renseignements et d’élargir le champ de l’assistance technique et de la coopération opérationnelle entre les deux parties, à même de garantir l’échange des expertises et expériences, de renforcer la sécurité commune et de faire face aux menaces et risques qui guettent les deux pays, ajoute la même source.

Lire aussi: Hammouchi reçoit son homologue français: le réchauffement entre le Maroc et la France se précise

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’engagement du Royaume du Maroc à renforcer les relations de coopération internationale dans les différents domaines de sécurité et de renseignements, en tant que partenaire sérieux et fiable dans les opérations de maintien de la sécurité et de la stabilité sur les plans régional et international.