Vêtus de noir, tenant de faux bébés emmaillotés, des milliers de manifestants ont participé jeudi à un cortège funèbre symbolique dans les avenues emblématiques de New York, pour réclamer un cessez-le-feu et l’arrêt des bombardements israéliens dévastateurs à Gaza.

Au son de tambours, la procession a suivi en silence une banderole « Cessez-le-feu maintenant » jusqu’à Times Square, l’un des coeurs battants de Manhattan, quartier connu pour ses écrans géants publicitaires et très fréquenté par les touristes. Des manifestants tenaient aussi des photos représentant des enfants palestiniens morts à Gaza.

« Nous voulons attirer l’attention sur le fait qu’à ce jour, près de 10.000 enfants, si l’on compte seulement les enfants, ont été tués à Gaza, en raison de ces horribles bombardements et de cet assaut, qui se poursuit sans relâche », a témoigné Grace Lile, une archiviste de 64 ans.

The processional is currently paused on 7th Avenue in the heart of Times Square, with the Armed Forces Recruiting Station in the background.

By my estimate, the processional is roughly 2-3 blocks long. pic.twitter.com/YDDRly3l34

