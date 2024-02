L’Ukraine « vaincra » la Russie a proclamé samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le pays débute affaibli une troisième année de guerre, l’aide de ses alliés se tarissant pendant que la machine militaire russe est montée en puissance.

« Nous nous battons pour cela. Depuis 730 jours dans notre vie. Et nous vaincrons, au meilleur jour de notre vie », a lancé M. Zelensky dans un discours à l’aéroport militaire de Gostomel, près de Kiev, théâtre d’une bataille clé avec les Russes dans les premiers jours de l’invasion débutée le 24 février 2022.

Le président russe Vladimir « Poutine doit perdre absolument tout, comme ici à Gostomel », a-t-il encore dit, depuis l’aérodrome, entouré de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, et des Premiers ministres italienne Giorgia Meloni, canadien Justin Trudeau et belge Alexander de Croo, venus en Ukraine à l’occasion du deuxième anniversaire de l’invasion.

Mme Meloni doit présider dans l’après-midi une réunion virtuelle du G7 sur l’Ukraine, depuis la cathédrale Sainte-Sophie dans le centre de Kiev, en présence de M. Zelensky, pour discuter de nouvelles sanctions contre Moscou.

Lorsque Vladimir Poutine a annoncé que les troupes russes pénétraient sur le territoire ukrainien à l’aube du 24 février 2022, il croyait prendre Kiev en quelques jours mais la résistance ukrainienne l’a contraint à d’humiliantes retraites.

Mais en 2023, c’est l’Ukraine qui a connu une déconvenue d’ampleur avec l’échec de sa grande contre-offensive, si bien que l’armée russe, forte d’une économie tournée vers l’effort de guerre, se retrouve en position de force, les militaires ukrainiens se plaignant de la faiblesse de leurs effectifs ainsi que du manque d’obus et d’équipements de défense antiaérienne.

La présence de dirigeants occidentaux dans la capitale ukrainienne pour afficher leur soutien ne masque pas cet état de fait: l’aide américaine est bloquée par les rivaux républicains du président démocrate Joe Biden, et celle des Européens a pris du retard.

En dépit des difficultés, le commandant en chef des armées ukrainiennes, le général Oleksandre Syrsky, s’est dit « convaincu que notre victoire est dans l’unité ».

« La lumière l’emporte toujours sur les ténèbres! », a-t-il déclaré sur Telegram.

Le chef de l’Otan, Jens Stoltenberg, a exhorté samedi l’Ukraine et ses alliés à « ne pas perdre espoir » car « l’objectif du président Poutine de dominer l’Ukraine n’a pas changé, rien n’indique qu’il se prépare à la paix », a-t-il dit dans un message enregistré.

La Russie se targue, quant à elle, de multiplier les assauts sur le front et revendique les succès, en particulier la prise de la ville forteresse d’Avdiïvka le 17 février.

Two years ago, Putin thought he could make quick work of strategic targets in Ukraine – like Hostomel Airport.

But we’re standing here today because he was wrong. Because the strength and resolve of Ukrainian defenders proved him wrong. pic.twitter.com/cSgMkmQGS9

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 24, 2024