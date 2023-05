L’espace dédié aux journées portes ouvertes de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), qui se sont déroulées à Fès du 17 au 21 mai, a connu une affluence d’environ 1,15 million de visiteurs, un record par rapport aux éditions précédentes, a annoncé la DGSN.

Le pic de fréquentation a été enregistré les vendredi et samedi derniers avec plus de 630.000 visiteurs, a indiqué la DGSN dans un communiqué, notant que les élèves ont constitué une partie importante du public, en plus des habitants de Fès et d’autres villes marocaines, de résidents, de touristes et de délégations officielles étrangères.

Outre cette présence massive des visiteurs, la DGSN a lancé une application dédiée aux portes ouvertes, au niveau des systèmes d’exploitation mobiles les plus utilisés, et a mobilisé les comptes officiels de la Direction sur les réseaux sociaux pour assurer la diffusion en direct des différentes activités de cette manifestation, générant ainsi plus de 20 millions de vues.

قدمت القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عروضا مهنية تحاكي المخاطر الواقعية المرتبطة بالتهديد الإرهابي، إلى جانب تنشيط رواق خاص يعرف بالتقنيات والمهارات المتقدمة التي راكمتها هذه القوات.

La DGSN a mobilisé 2300 agents de police pour participer à la présentation des prestations professionnelles et interagir avec les citoyennes et citoyens dans les différents stands mis en place, ainsi qu’à la sécurisation de l’espace abritant cette grande manifestation, outre la mobilisation de 150 véhicules dont des unités blindées faisant partie du parc de la Sûreté nationale, présentées pour la première fois avec la nouvelle identité visuelle.

L’actuelle édition des journées portes ouvertes de la DGSN, organisées à Fès, a été caractérisée par la mise en place de 31 stands thématiques pluridisciplinaires présentant une vue globale des applications informatiques et systèmes techniques développés par la Direction au service de la sécurité des citoyens. Un stand commun organisé par la DGSN, le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) et l’agence nationale de la sécurité routière (NARSA) illustre la solidité du partenariat entre ces institutions nationales.

L’actuelle édition des journées portes ouvertes a poursuivi sa vocation d’ouverture sur différentes sensibilités de la société civile et les partenaires institutionnels, à travers l’organisation d’une série de colloques et de rencontres abordant les sujets d’actualité, notamment l’utilisation de l’identité numérique comme outil visant la transition numérique et l’amélioration des prestations et services offerts aux citoyens, la protection des enfants déclarés disparus à travers le mécanisme « Mon enfant disparu », ainsi que la consolidation de l’approche des droits de l’homme dans la fonction sécuritaire et le renforcement de la production commune de la sûreté. Ces colloques et rencontres ont connu la participation d’experts et de représentants de différents secteurs gouvernementaux et professionnels.

Cette édition a été également marquée par une opération de don de sang, dans le cadre du partenariat entre la DGSN et le Centre national de transfusion sanguine. Ont pris part à cette opération 465 volontaires, dont des fonctionnaires de police et des visiteurs, le but étant de contribuer au renforcement du stock national en cette matière vitale, ajoute le communiqué.

Par l’organisation de ces journées portes ouvertes de manière tournante dans différentes villes du Royaume, la DGSN vise à renforcer la police de proximité, ainsi qu’à accompagner l’ouverture du service de police sur les citoyens en vue d’être en phase avec leurs attentes.