Un style de vie exclusif et pratique en plein cœur de Bouskoura.

Situé dans le quartier Victoria à Bouskoura, le projet Zenith Hills est une résidence fermée et sécurisée qui offre à ses résidents un style de vie distinct. Les appartements et duplex haut standing composé de (2 ou/et 3 chambres+ salon), sont conçus avec des finitions et des prestations de qualité, offrant une sensation permanente de confort. Chaque appartement est également doté d’une place de parking titrée au sous-sol.



Emplacement stratégique bénéficiant de tous les services de proximité :

Idéalement situé à Bouskoura, au cœur du quartier Victoria, sa proximité avec les principaux points d’intérêts tels que le nouveau centre commercial Les Myriades (à 5 minutes), le quartier d’affaires Sidi Maârouf (à 15minutes), l’aéroport Mohamed V (à 10minutes) et le centre-ville (à 20 minutes), Zénith Hills offre un accès facile à toutes les commodités quotidiennes. De plus, la forêt de Bouskoura, véritable poumon de la métropole, permet aux résidents de profiter toute l’année d’un air pur.



Des appartements et Duplex modernes et fonctionnels :

Les appartements de Zénith Hills, expression d’un nouvel art de vivre, sont conçus pour ceux qui recherchent l’excellence. Chaque appartement, allant de 48 à 150 m2, a été réalisé avec une attention particulière jusque dans les moindres détails. Des finitions élégantes, l’utilisation optimale de l’espace et les équipements modernes rendent chaque bien unique.

Des commodités à portée de main

L’une des forces de Zénith Hills est également la variété des commodités à portée de main. Outre le confort des appartements et Duplex, le quartier comprend également une mosquée, une pharmacie, une supérette, un café, un pressing et plus encore. Ces commodités offrent une expérience de vie complète et rendent le quotidien plus pratique, plus agréable et plus sûre.

Il ne reste plus qu’à découvrir le style de vie unique de Zénith Hills lors d’une visite en prenant rendez-vous sur le site : zenith-hills.ma ou en appelant le +(212) 5 22 10 70 05.

Livraison imminente de la dernière tranche du projet.

Studios, appartements et duplex de 48 m2 à 150 m2.

Prix : 10.300 DH/M2

