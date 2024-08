Filiale du groupe international Réalités, Réalités Maroc a démarré cet été les livraisons de son projet Gardenia Parc situé au cœur de l’éco-cité Zenata. Implanté à seulement 300 mètres du front de mer sur l’axe métropolitain de Zenata, Gardenia Parc offre un cadre de vie privilégié. Son emplacement à proximité immédiate du parc central de 8 hectares de Zenata et des commodités urbaines en fait une adresse unique où confort et nature cohabitent harmonieusement. Le tout à 10 min de la nouvelle corniche de Ain Sebaa et 10 min de Mohammedia.



Gardenia Parc s’intègre dans le projet de Zenata, première éco-cité labellisée du Maroc, s’étendant sur 1.830 hectares, dont près d’un quart dédié aux espaces verts. La zone offre une très bonne connectivité grâce aux grands axes routiers et à la future extension de la ligne 2 du tramway de Casablanca, ou encore la gare RER annoncée récemment.

Les résidents de Gardenia Parc bénéficieront également d’une proximité avec une zone commerciale, comprenant des enseignes comme IKEA et Electroplanet, ainsi que d’infrastructures de santé et d’éducation de premier plan, dont le Saudi German Hospital sans oublier un campus universitaire international. Le futur grand stade Hassan II idéalement situé à 20 min de Zenata contribuera certainement à la dynamisation de toute la région.



Une architecture moderne signée YN Studio

La résidence, conçue par YN Studio, se distingue par une architecture moderne avec des façades épurées. Autour d’un cœur d’îlot végétalisé de 6.000 m², Gardenia Parc offre aux résidents des installations telles que deux piscines, un espace yoga et des coins lecture, assurant le bien-être et le confort.

Répartis intelligemment pour maximiser l’ensoleillement, les appartements du studio au 3 chambres + salon offrent des intérieurs modernes et optimisés. Des prestations premium sont de mise. De l’isolation thermique et acoustique, en passant par les cuisines équipées au matériaux nobles soigneusement sélectionnés (marbre, parquet, boiserie), tout a été pensé pour un confort d’usage au quotidien dans des lieux de vie chaleureux et durables. De larges ouvertures, jardins privatifs et terrasses, apportent de la lumière et prolongent l’expérience dans les intérieurs.

Les premiers résidents de Gardenia Parc Zenata ont pu s’installer dès cet été. Suite au succès de la commercialisation de la première tranche du projet, une seconde tranche a été lancée. Prévue pour une livraison en 2026, cette seconde tranche du projet propose des appartements en front du parc sur le Boulevard Main Street de l’éco-cité.

À noter que la commercialisation de Gardenia Parc se fait dans le respect total de la loi VEFA à travers notamment des garanties données sur les avances clients, un cahier de charges contractuel ainsi qu’une date de livraison contractuelle.

Des configurations pour tous les besoins pour les acquéreurs à la recherche d’appartements livrables ou sur plan :

Studios pour investir : 44 m² à partir de 690.000 DH

Appartements 2 chambres + salon et terrasse : 85 m² à partir de 1.000.000 DH

Appartements 3 chambres + salon et terrasse : 110 m² à partir de 1.300.000 MDH

À propos du promoteur :

Le groupe Réalités, développeur territorial international reconnu, implanté au Maroc depuis 2019. En plus de son projet mythique de réhabilitation de l’hôtel Lincoln à Casablanca, Réalités a également lancé des projets d’envergure à Casa Anfa et contribuant ainsi à redéfinir le paysage urbain avec une approche centrée sur la durabilité et l’innovation.

Le groupe se distingue par son engagement envers le développement intelligent des territoires, en mettant l’humain et les enjeux environnementaux au cœur de ses projets. Gardenia Parc Zenata reflète cette philosophie, en alliant qualité architecturale, respect de l’environnement et satisfaction des futurs résidents.



