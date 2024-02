Le professeur universitaire et chercheur au Centre Andalou de Biologie du Développement (CADB), Younes Smani, co-dirige le réseau européen EURESTOP pour le diagnostic et le traitement des infections bactériennes résistantes aux antibiotiques. Un prestigieux programme placé sous la houlette de l’Union Européenne et qui réunit la fine fleur du monde de la recherche scientifique.

Nouvelle consécration pour les compétences marocaines évoluant à l’étranger. Le chercher marocain Younes Smani dirigera l’un des groupes de travail, appartenant à un important réseau européen et qui dénombre plus de 400 chercheurs issus de 47 pays, apprend t-on auprès de l’intéressé.

Le professeur du Département de Microbiologie de l’UPO et chercheur principal du groupe « Infections Bactériennes » du CABD, un centre relevant de l’Université andalouse Pablo de Olavide concentrera son travail sur l’étude de l’interaction des bactéries dans le but d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques.

Younes Smani, un pur produit de l’école publique marocaine, est appelé à diriger le groupe de travail dénommé « Microbiologie-Microbiote », composé de 132 chercheurs et chercheuses issus de 32 pays d’Europe, d’Afrique et d’Asie.

Parcours atypique

Younes Smani a consacré sa carrière professionnelle à décrypter le fascinant et complexe monde des virus et des microbes. Né à Meknès, Pr. Smani a fréquenté le lycée Omar Ibn Al Khattab pour intégrer ensuite l’Université Moulay Ismaïl où il a obtenu son DEUG de Biologie-Géologie en 1999, suivi de sa licence en Biologie en 2001.

Il s’envole ensuite vers la France où il obtient sa maîtrise de biologie cellulaire et de physiologie avec une spécialisation en physiologie animale à l’IUT de Nancy Charlemagne, ainsi que son DEA de Pharmacologie Clinique-Métabolisme des Médicaments à la Faculté de Pharmacie de Nancy I.

Ensuite, il a décroché un poste d’attaché temporaire à l’enseignement et à la recherche au sein de la Faculté des Sciences de Nancy entre 2006 et 2007. C’est en 2007 qu’il a rejoint le prestigieux hôpital universitaire sévillan Virgen Del Rocio en tant que chercheur scientifique.

Réseautage scientifique

Le Réseau EURESTOP rassemble des scientifiques européens industriels et académiques possédant différentes compétences et expériences dans une initiative multidisciplinaire et concertée. Il combine des disciplines telles que la chimie, la physique, la bioinformatique, la génétique, la biologie, l’immunologie et la médecine pour comprendre les bases génétiques et moléculaires de la résistance antimicrobienne, développer des outils de diagnostic innovants et proposer de nouveaux composés, des thérapies basées sur des anticorps et des médicaments repositionnés cliniquement prêts pour le traitement personnalisé des infections bactériennes résistantes aux antibiotiques.