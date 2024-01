La diplomatie américaine a exhorté jeudi l’Iran à libérer « immédiatement » le navire pétrolier que le pays a saisi plus tôt dans la journée dans le Golfe d’Oman.

« Le gouvernement iranien doit immédiatement libérer le bateau et son équipage », a déclaré à la presse le porte-parole du département d’Etat, Vedant Patel.

« Cette saisie illégale d’un navire commercial est le dernier exemple en date du comportement de l’Iran, ou permis par l’Iran, visant à perturber le commerce international », a-t-il ajouté.

L’Iran a saisi, plus tôt jeudi, ce pétrolier en représailles au « vol », selon Téhéran, par les Etats-Unis d’une importante cargaison de pétrole iranien transportée par ce même navire l’année dernière, sur fond de tensions régionales exacerbées.

The United States stole an oil tanker from Iran a year ago in an illegal move to back its sanctions campaign against the state.

Today, the ship was taken back by Iran in the Gulf of Oman. pic.twitter.com/ltTqUWy2Rt

— MintPress News (@MintPressNews) January 11, 2024