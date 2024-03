À peine dévoilés hier mardi à Lisbonne, l’identité visuelle et le slogan de la candidature conjointe Maroc-Portugal-Espagne pour la Coupe du monde 2030, font des vagues. “YallaVamos 2030” n’a pas reçu la bénédiction des Marocains, lesquels estiment que cette accroche ne représente pas le Royaume.

Le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekja, s’est déplacé, hier mardi, à Lisbonne pour prendre part à la cérémonie de la candidature tripartite Maroc-Portugal-Espagne pour l’organisation de la Coupe du monde 2030.

Accompagné de ses homologues, portugais et espagnol, l’événement était l’occasion parfaite pour les 3 fédés pour dévoiler de nouveaux détails quant à leur dossier conjoint.

L’on a donc appris que “YallaVamos 2030” est en effet le slogan du Mondial tripartite. “YallaVamos est la toute première et la seule manière de commencer: Allez en avant dans nos trois langues”, explique Antonio Laranjo, coordinateur portugais de la candidature tripartite.

Mais le slogan n’a pas été apprécié du côté marocain. Pour certains internautes, le “Yalla” ne représente guère les Marocains, encore moins leur richissime culture.

What’s particularly frustrating to me is the « yalla » I’ve never heard a single Moroccan say Yalla, NOT ONCE, in my whole life😑 and I’ve been around for a while now!

Kindly, for the sake of the people of the country that organizes this, use our proper expressions!!! Wa chokran🇲🇦!

— Humanitarian (@Moroccan_AF) March 20, 2024