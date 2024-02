De retour de la CAN 2023, Nayef Aguerd ne semble pas au meilleur de sa forme. Il s’est même attiré les foudres des supporters de Wast Ham après la cuisante défaite dimanche face à Arsenal (0-6).

En Premier League, personne n’envie Nayef Aguerd. De retour de la Côte d’Ivoire où il disputait la Coupe d’Afrique des Nations avec la sélection marocaine, le défenseur central est aujourd’hui sous le feu des critiques. Les supporters de West Ham ne semblent guère apprécier son jeu ou plutôt son manque d’efficacité.

Après une première défaite contre Manchester United (0-3), suivie d’une autre, dimanche, contre Arsenal (0-6), tout le monde pointe du doigt la défense des Hammers, et particulièrement Aguerd.

Relive our 6-0 triumph against West Ham all over again 👇 pic.twitter.com/wYzLjvl7xu

Ce dimanche, la défense centrale de West Ham a essuyé 4 buts en 45 minutes de jeu. Le marocain s’est vu largement dépassé par la rapidité et la technique de Bukayo Saka, star d’Arsenal.

On reproche aussi à Aguerd son mauvais de positionnement qui a coûté cher à ses coéquipiers.

Aguerd may be the worst centre back we’ve ever employed.

Certains fans des Hammers demandent carrément le départ de celui qui a fait ses débuts à l’Académie Mohammed VI de football. Sur les réseaux sociaux, les fans se déchaînent sur le jeune homme.

Can’t believe Aguerd has gone straight back into the 11. Both him and Zouma should be dropped! Embarrassing defending

— SirDaddy_WHU (@dv0nch) February 11, 2024