Les Etats-Unis ne veulent pas d’une « escalade » ni d’une « guerre étendue avec l’Iran », a insisté dimanche le porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison Blanche, au lendemain d’une attaque inédite de la République islamique sur Israël.

« Nous ne voulons pas d’escalade. Nous ne voulons pas d’une guerre étendue avec l’Iran », a déclaré John Kirby sur la chaîne de télévision américaine NBC.

NEW: Fears of escalation in the Middle East grow after Iran’s retaliatory attack on Israel.

NSC spox John Kirby: “The president’s been clear: We don’t want to see this escalate. We’re not looking for a wider war with Iran. I think the coming hours and days will tell us a lot.” pic.twitter.com/9Q9rpF5RRQ

