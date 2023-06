Le site spécialisé dans les statistiques de football Sofascore a dévoilé ses équipes-types pour la saison 2022-2023. Plusieurs Marocains y figurent.

Quatre Marocains figurent dans l’équipe-type des joueurs arabes les mieux notés lors de la saison 2022/2023, dévoilée le 14 juin par le site Sofascore.

Il s’agit de Fayçal Fajr (Al-Wehda FC), Oussama Tannane (NEC Nimègue), Mourad Batna (Al-Fateh SC) et Marwane Saadane (Al-Fateh SC).

🎖 تشكيل سوفاسكور المثالي للاعبين العرب الأعلى تقييما في كل المسابقات المنضوية في قاعدة بيانات سوفاسكور الاحصائية لموسم 22/23 pic.twitter.com/H4uqLxFURg — SofascoreAR (@SofaScoreARB) June 14, 2023

Dans l’équipe-type des joueurs arabes les mieux notés dans les cinq plus importantes ligues européennes, pour la saison 2022/2023, on retrouve le gardien de but de l’équipe nationale Yassine Bounou (Séville FC), mais aussi le défenseur Yunis Abdelhamid (Stade de Reims) et le milieu de terrain Hamza Sakhi (AJ Auxerre).

🎖 تشكيل سوفاسكور المثالي للاعبين العرب الاعلى تقييما في الدوريات الخمس الكبرى 22/23 🌍 pic.twitter.com/TIUq5XcuwR — SofascoreAR (@SofaScoreARB) June 14, 2023

Ce dernier figure également dans l’équipe-type des joueurs africains les mieux notés dans les cinq plus importantes ligues européennes, pour la saison 2022/2023.

🎖 تشكيل سوفاسكور المثالي للاعبين الافارقة الممارسين بالدوريات الخمس الكبرى موسم 22/23 🌍 pic.twitter.com/WBpO3iO8HO — SofascoreAR (@SofaScoreARB) June 13, 2023

L’équipe-type ci-dessus comprend également l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool FC), les Algériens Ismaël Bennacer (AC Milan) et Riyad Mahrez (Manchester City) et le Sénégalais Kalidou Koulibaly (Chelsea FC).

Plusieurs Marocains ayant joué la dernière Coupe du monde, au Qatar, sont toutefois absents de ces listes.