L’ambassade américaine à Paris a lancé, jeudi, une alerte sécuritaire à l’adresse de ses ressortissants en France, les appelant à faire preuve de vigilance, suite aux violences urbaines qui secouent, depuis mardi, plusieurs villes de l’hexagone, après la mort d’un adolescent par un tir de la police lors d’un contrôle routier à Nanterre, en banlieue parisienne.

« Depuis mardi, des violences ont lieu en région parisienne et dans d’autres grands centres urbains avec notamment des dégradations de biens privés et de bâtiments publics. Ces manifestations de protestation devraient se poursuivre et pourraient devenir violentes’’, écrit la représentation diplomatique américaine sur son site internet et ses comptes sur les réseaux sociaux.

L’ambassade appelle, à cet effet, les ressortissants américains à éviter les rassemblements de masse et les zones avec une importante présence policière.

The U.S. Embassy is aware of ongoing demonstrations taking place in the greater Paris region. We remind U.S. citizens they should avoid mass gatherings and areas of significant police activity as they can turn violent and result in clashes. As always, it is a good practice to…

— U.S. Embassy France (@USEmbassyFrance) June 29, 2023