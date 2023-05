La chambre criminelle de la cour d’appel d’Agadir a décidé mercredi de reporter la première audience du procès en appel de l’affaire du viol d’une mineure à Tata. Six personnes y sont poursuivis pour le viol à répétition d’une adolescente de 16 ans.

Le procès en appel de l’affaire de viol survenu à Tata, dans le sud-est du Maroc, s’est ouvert mercredi devant la chambre criminelle de la cour d’appel d’Agadir. La première audience a été reportée au 12 juin prochain, rapportent plusieurs sources médiatiques.

Le report a été décidé à la demande des avocats de la victime. Son comité de défense compte au moins huit avocats, mandatés notamment par l’Association marocaine des droits des victimes (AMDV) et la Fédération des Ligues des droits des femmes (FLDF).

Six personnes sont poursuivies dans ce procès en appel pour le viol répétitif de Fatima Ezzahra, une adolescente qui avait 16 ans au moment des faits. Un enfant est né ce viol.

Lire aussi: Tata: après l’affaire de Tiflet, une adolescente subit le même supplice

En première instance, les prévenus ont été écopé le 13 décembre dernier d’un an de prison chacun. Le verdict a été jugé trop clément par rapport à la gravité des faits qui leur sont reprochés et des peines prévues par le Code pénal dans ce cas. Plusieurs associations sont montés au créneau pour dénoncer le premier jugement et réclamer des peines plus lourdes.

D’autant plus que quatre des accusés ont déjà été remis en liberté, nous a confié l’oncle de la victime. Un cinquième agresseur est en fuite et un sixième, mineur, a passé huit mois dans un centre de détention pour mineurs.