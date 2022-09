Nouveau décor, nouveau format, “Paroles d’Experts” l’émission phare de H24Info, revient cette semaine sur H24Info avec une formule raccourcie et plus dynamique. En douze minutes et autour de deux invités, l’émission abordera comme à son habitude, les sujets qui vous préoccupent au quotidien: santé, travail, éducation… Une autre émission mettra en lumière l’homme ou la femme de la semaine pour évoquer son actualité et ses projets. Deux rendez-vous par semaine à découvrir les mercredi et vendredi, sur H24Info, sa chaîne Youtube et ses réseaux sociaux.