Invité de notre émission “Club Entreprises”, Mamoun Laraki, dirigeant de Mediacah, l’enseigne spécialisée dans la vente de produits high-tech et culturels neufs et d’occasion. Une véritable caverne d’Ali Baba située boulevard Ziraoui à deux pas du lycée Lyautey.

Dans cet entretien, Mamoun Laraki nous explique l’offre de produits proposée à ses clients qui va de la téléphonie à l’informatique, le multimédia, les jeux-vidéo, les produits dérivés, ou encore des produits rétro comme les consoles des années 80 et 90 ou les vinyls qui retrouvent une seconde jeunesse auprès des jeunes.

Ouvert en février 2020 boulevard Ziraoui, à Casablanca, Mediacash est un concept-store original étalé sur deux étages et une surface de 270m2 qui propose un large choix de produits aux tarifs attrayants qui attire une clientèle de tous âges, rassurée par le climat de confiance mis en avant par l’enseigne concernant les transactions ou la qualité de ses produits.

L’autre point fort de Mediacash est de proposer des produits de seconde main reconditionnés et garantis jusqu’à 12 mois avec des services experts sur la réparation et le dépannage.

A noter enfin que les clients bénéficient d’un service de reprise et de rachat en cash ou d’un bon d’achat à faire valoir sur l’ensemble du magasin.

En plus des produits classiques, la marque propose aussi des produits dérivés variés pour autres passionnés de pop culture: Harry Potter, Marvel, DIsney, Funko Pop entre autres. Le succès est en tout cas au rendez-vous et la marque compte ouvrir deux autres points de vente à Casablanca et un site marchand verra bientôt le jour pour proposer plus de 5.000 références de l’enseigne.

Mediacash, 307 boulevard Ziraoui, Casablanca.