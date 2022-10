Invités de ce numéro de Paroles d’Experts, Mohamed Ikhlef et Yousra Aboutaib d’IMS Technology pour nous parler de sécurité informatique. Que faire face à la cybercriminalité, un fléau qui frappe tout le monde, de la personne privée aux entreprises et qui s’est accéléré depuis la période covid.

Créée il y a 10 ans par Brahim Moussaoui, ex-consultant expert Microsoft, IMS Technology est un intégrateur de solutions cybersécurité et infrastructure IT innovantes et d’audit, spécialisé dans les nouvelles technologies. L’entreprise propose un service customisé adapté aux différentes situations et scénarios de leurs clients visant à réduire le risque, la surface d’attaque et donc augmenter au maximum leur niveau de sécurité.

Il y a quatre ans, face à la multiplication d’attaques informatiques ciblant les entreprises, IMS Technology décide de repenser toute son approche, en mettant la sécurité au centre de ses activités. La sécurité informatique est en effet au cœur des préoccupations de ses clients, surtout depuis la période covid, où les entreprises ont davantage ouvert, souvent de façon hâtive et sans mesures de protections élémentaires, leurs accès informatiques avec le télétravail.

Aujourd’hui, le hacking ou plutôt la cybercriminalité, a pris des proportions alarmantes, avec un monde parallèle où les transactions invisibles et les attaques se sont banalisées et surtout automatisées. Piratage de votre voix, intelligence artificielle, analyse de comportements, Internet Parallèle (Dark-web), transferts douteux, chantage… Un fléau qui touche tout le monde du privé à l’entreprise et s’est largement industrialisé soulignent nos invités. Tout le monde est concerné et constitue une cible potentielle à partir du moment que l’on possède une empreinte informatique sur internet.

Une menace bien présente au Maroc

Au Maroc, la menace est bien présente et la prudence reste de mise au sein des entreprises. L’an dernier 400 attaques ont visé des organismes importants, souligne Mohamed Ikhlef.

Face à ce problème qui a causé plus de 6$ Tillion USD de dégâts Worldwide en 2021, la société IMS Technology adopte une approche de conseils personnalisés qui repose sur les besoins du client et les risques potentiels qui menacent son business.

Comment ça marche ? Une fois les besoins définis et les risques identifiés et analysés, des recommandations sont adressées au client pour établir une roadmap d’actions classées par priorité. Pour se faire, IMS dispose de services à forte valeur ajoutée, une grande expertise, une équipe engagée et des solutions clés en main qu’elle met au service des organismes, entreprises, publiques ou privées, quel que soit le secteur.

Plus d’infos sur : www.ims-technology.ma/index.php/fr/