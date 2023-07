Le N.1 mondial Carlos Alcaraz s’est qualifié pour sa première demi-finale à Wimbledon en écartant mercredi le Danois Holger Rune (6e) 7-6 (7/3), 6-4, 6-4.

« Le match a été très difficile, j’étais très nerveux au début, de jouer un quart à Wimbledon et en plus contre Rune », a commenté l’Espagnol de 20 ans qui affrontera vendredi le Russe Daniil Medvedev (3e) pour une place en finale, sa deuxième en Grand Chelem après celle remportée l’an dernier à l’US Open.

« C’était dur de jouer contre Rune, mais quand on entre sur le court, il n’y a plus d’ami. Il faut être concentré sur soi et je pense y être très bien parvenu », a ajouté Alcaraz.

« Dans les deuxième et troisième sets, je me suis fait plaisir. Gagner le premier et hurler +vamos+ m’a vraiment libéré pour jouer à mon meilleur niveau », a-t-il souligné, sans vouloir trop s’étendre sur son prochain adversaire.

« Le gazon convient bien à son jeu. Mais on ne joue pas tous les ans des demi-finales à Wimbledon, donc je vais d’abord en profiter et je préparerai le match quand on en sera plus près », a-t-il déclaré. Les demi-finales messieurs sont programmées toutes les deux vendredi.

Alcaraz a ainsi remporté le premier quart de finale de Wimbledon disputé entre deux joueurs de moins de 21 ans dans l’ère Open (depuis 1968).

Il devient également le plus jeune joueur à atteindre les demi-finales à Wimbledon depuis Novak Djokovic en 2007 (20 ans également mais quelques jours de moins que lui: le Serbe est né le 22 mai et Alcaraz le 5 mai).

Alcaraz comme Rune ont été extrêmement solides sur leurs mises en jeu, si bien que les balles de break ont été très rares: trois pour l’Espagnol qui en a concrétisé deux, et une seule pour le Danois que son adversaire a sauvée.

Au final, Alcaraz a donc contrôlé la partie sans trop de frayeurs, enchaînant une cinquième victoire d’affilée sur gazon après son titre au Queen’s.

Lire aussi: Vidéo. Wimbledon: Jabeur bat Rybakina et rejoint Sabalenka en demi-finales

Dans le premier set, seul Rune s’est procuré une balle de break, dès le tout premier jeu de la rencontre, mais sans parvenir à la transformer.

Les deux joueurs en sont arrivés au tie-break où, à partir de 3/3, l’Espagnol a aligné quatre points consécutifs pour empocher le set.

Dans le deuxième, les deux joueurs ont tranquillement conservé leur service jusqu’au neuvième jeu où, sur un smash complètement manqué, Rune a offert à Alcaraz sa première balle de break. L’Espagnol a saisi l’occasion d’un retour gagnant de revers qui a fait s’élever un nuage de craie en touchant la ligne.

Dans la foulée, il a servi à 5-4 pour se détacher deux sets à zéro.

Le troisième set a été à l’image du précédent: Alcaraz a réussi le seul break de la manche, cette fois pour mener 3-2. Il a ensuite eu une première balle de match sur le service de Rune à 5-3, mais le Danois a réussi à rester dans la partie, obligeant l’Espagnol à servir pour le match.

Ce qu’il a fait avec autorité: il a rapidement mené 40/0 et conclu sur sa troisième balle de match du jeu, la quatrième au total, en profitant d’un retour trop long de Rune.

Mené deux sets à un par l’Américain Christopher Eubanks, intenable pendant quatre sets, Daniil Medvedev a fini par renverser la vapeur et l’emporter 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 (7/4), 6-1 pour se qualifier pour sa première demi-finale au tournoi de Wimbledon.

Au terme d’un combat de tout juste trois heures où il aura eu le mérite de ne pas perdre le fil, Medvedev affrontera le numéro un mondial, Carlos Alcaraz ou le Danois Hoger Rune (6e).