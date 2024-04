Rafael Nadal, descendu au 644e rang mondial et qui faisait son retour après plus de trois mois d’absence, a été éliminé au 2e tour du tournoi de Barcelone par Alex De Minaur (11e), vainqueur 7-5, 6-1 de leur duel, mercredi.

Au lendemain d’un retour sans encombre face à l’Italien Flavio Cobolli, l’Espagnol de 37 ans, aux 22 titres du Grand Chelem, est tombé sur un os face à l’Australien, joueur d’un tout autre calibre, actuellement aux portes du top 10 mondial, qui lui a montré tout le chemin à parcourir pour espérer redevenir le maître sur terre battue.

« Le 6-1 du deuxième set, c’est ce qui devait arriver aujourd’hui », a déclaré Nadal en conférence de presse, expliquant qu’il voulait se ménager. « C’est ainsi que je dois procéder aujourd’hui, pour me donner une chance d’être compétitif à Roland-Garros », a-t-il ajouté. « J’essaierai de faire un pas de plus à Madrid, puis à Rome, et si, dans un tournoi, cela vaut la peine de tout donner et de mourir, c’est bien à Paris. »

Résistant et même par instant vintage dans le premier set, avec quelques fulgurances rappelant à quel point son bras gauche est capable de faire des dégâts, Nadal a su refaire son retard après une entame au diesel qui a vu son adversaire de 12 ans son cadet lui ravir son service d’entrée.

Enfin pleinement entré dans son match, le Majorquin a débreaké pour revenir à 3-3, au coeur d’une séquence vibrante durant laquelle il a pris les commandes de la partie.

Par instants, les spectateurs, présents en tribunes du court qui porte désormais son nom, ont vu Nadal faire parler la poudre, dans ce registre bien à lui de défenseur acharné qui finit toujours par contre-attaquer encore plus fort.

Nadal exits the court that’s named after him after his loss to Alex de Minaur in Barcelona.

Standing ovation for the 12 time champion.

Always an honor to witness the greatness of Rafa Nadal. 🥹

pic.twitter.com/LAGT9COLAM

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 17, 2024