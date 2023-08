Situé à 11 km de la ville de Sidi Ifni, sur la côte atlantique au sud d’Agadir, la plage Legzira (ou Gzira), aussi propre que belle est encore sauvage. C’est l’une des plages du Royaume qui attirent des milliers de vacanciers passionnées de la mer et du sable fin.

Cette plage, qui relève de la commune Tiyouaza, connait durant la saison estivale une grande affluence des amoureux de la mer bleue, venant de toutes les régions du Royaume, attirées par les paysages pittoresques de la ville de Sidi Ifni, ses attractions touristiques et ses charmantes plages sur l’océan Atlantique.

La bande côtière de la province de Sidi Ifni s’étend sur 80 km, de la ville de Mir Left jusqu’à l’embouchure de l’Oued Asaka à la lisière de la région de Guelmim, avec de nombreuses plages, dont celles de Lagzira, Imi Nterka, Sidi Mohammed Ben Abdallah, Aftayssa, Sidi El Ouafi et autres, et qui rivalisent de beauté pour attirer le plus grand nombre de vacanciers et de touristes qui préfèrent la destination Sud du Royaume.

La plage de Legzira offre à ses visiteurs, outre la mer et le sable fin, de beaux paysages, en plus d’arches de roche naturelles formées par la collision des vagues de l’Atlantique. En plus d’offrir de magnifiques paysages, les fruits de mer frais, tout juste pêchés par les locaux, sont vendus à bas prix.

Elle est considérée ainsi comme l’une des plus belles plages marocaines de par la qualité de ses eaux, son sable doré, et l’immensité de son espace, puisqu’elle s’étend sur une distance de 1,5 km.

La beauté de la plage a été accentuée par la disponibilité de plusieurs structures et équipements nécessaires à la saison estivale, ce qui en fait l’une des destinations touristiques les plus en vue fréquentées par les habitants de la région de Sidi Ifni et des visiteurs venant de plusieurs régions du Royaume, ainsi que des étrangers, à la recherche de loisirs et de détente pour passer les vacances.

Et avec l’augmentation du nombre des estivants, surtout en cette période de canicule que connait la province de Sidi Ifni à l’instar des autres régions du Royaume, les autorités locales tiennent à ce que leur séjour se passe dans de bonnes conditions pour leur permettre de profiter du plaisir de la mer dans une parfaite ambiance.

En partenariat avec tous les acteurs locaux, plusieurs mesures ont été en effet prises pour instaurer de meilleures conditions d’hygiène, de salubrité et de sécurité au profit des vacanciers et lutter contre les comportements qui pourraient troubler la tranquillité des visiteurs de l’espace.

Dans ce cadre, Larbi Atout, chef du service environnement à la province de Sidi Ifni, a indiqué qu’afin d’assurer une bonne saison estivale dans les différentes plages relevant de cette province, des réunions ont été organisées depuis le début de l’année dans le cadre du comité provincial des plages avec la participation de l’ensemble des acteurs, en vue de prendre les mesures nécessaires sur les plans de l’hygiène et de la sécurité, et de lutter contre tous les phénomènes nuisibles à l’environnement.

Il a ajouté dans une déclaration à la MAP, que les plages de la province de Sidi Ifni connaissent chaque saison estivale l’affluence d’un grand nombre de visiteurs et de vacanciers, marocains et étrangers, soulignant que plus de 8.000 personnes se rendent chaque jour à la plage de Legzira, bien connue à l’international, surtout en cette période où la plupart des régions du Royaume connaissent une hausse des températures.

Mais les atouts de la plage de Legzira dépassent le seul cadre de la baignade et des loisirs. Il constitue aussi une zone propice à la pratique de plusieurs activités sportives telles que le surf, ce qui en fait l’une des destinations touristiques préférées des familles marocaines et des Marocains résidant à l’étranger.