Les forces du groupe paramilitaire russe Wagner ont quitté la région de Lipetsk, au sud de Moscou, où elles étaient entrées samedi lors de leur équipée rebelle vers la capitale russe, ont annoncé dimanche les autorités locales.

« Les unités du groupe paramilitaire +Wagner+, qui s’étaient arrêtées hier dans la région de Lipetsk, ont quitté le territoire », a déclaré le service de presse des autorités régionales sur Telegram. La capitale régionale de Lipetsk est située à 400 km de Moscou.

🇷🇺 Columns of PMC « Wagner » leave the Voronezh and Lipetsk regions #WagnerGate pic.twitter.com/VdFRVJz4Zz

Columns of PMC « Wagner » leave the Voronezh and Lipetsk regions, next stop Belarus. pic.twitter.com/iPRXX2LEjB

La police militaire russe a accompagné les troupes des Wagner.

The Russian military police accompany the « Wagner » fighters as they leave Lipetsk province

Prigozhin to Belarus

« Wagner » returns to its bases and to the Russian army

