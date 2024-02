L’Argentin Ricardo Gonzalez s’est adjugé, samedi, la 48è édition du Trophée Hassan II de golf, qui s’est déroulée du 19 au 24 février au Royal Golf Dar Es Salam à Rabat, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

L’Argentin a décroché le titre après avoir réalisé un total de 209 coups, soit 10 sous le par. Il a devancé le Danois Thomas Bjorg qui a terminé les épreuves du Trophée avec un total de 210 coups (9 sous le par).

Respect and love from his peers. A special victory for Ricardo González 🏆 pic.twitter.com/5VLrIQPK4f — PGA TOUR Champions (@ChampionsTour) February 24, 2024

La 3ème place est revenue ex aequo au Coréen Yang Yong-eun et à l’Australien Mark Hensby, qui ont réalisé, chacun, un score total de 212 coups (7 sous le par).

An incredible moment for Ricardo González ❤️ He’s just the fourth player from Argentina to win on PGA TOUR Champions. pic.twitter.com/WLH0GSc28T — PGA TOUR Champions (@ChampionsTour) February 24, 2024