Voici le palmarès de la deuxième édition du Mobile Film Festival Africa, organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en partenariat avec CGLU Afrique (Cités et Gouvernements locaux unis d’Afrique), dans le cadre de « Rabat, Capitale africaine de la culture », dont les lauréats ont été célébrés jeudi à Rabat, en présence du président du jury Gad El Maleh, lors d’une cérémonie de remise des prix:

– Le Grand Prix Africa : « I Have a Dream Too » de Sunday Mapya (Tanzanie);

– Le Grand Prix Maroc : « Le gardien des murs » du Marocain Kamal Lougleb;

– Le Prix du film francophone : « Le rêve d’une presqu’île » de Nelly Brun Elvire Behanzin (Bénin);

Le rêve d'une presqu'île (The Peninsula Dream)

Synopsis EN : An impossible mission to succeed for one person, but we can all commit to clean up our envirronnement Directed by: Nelly Brun Elvire Behanzin

Country: Bénin

– Le Prix ACP – UE Culture : « PAASWAAAD (Password) » de Shandra Daisy Apondi (Kenya);

– Le Prix du scénario : « زي عود الكبریت » (Like a Matchstick) de Sami Iskander (Égypte);

– Le Prix de la réalisatrice africaine : « La vie en rose » de Vanessa Pellegrin (Maroc);

– Le Prix de l’interprétation féminine : Kenza Salahddine dans « La vie en rose » (Maroc);

– Le Prix du film documentaire : « Blindness » de Bongani Ndaba (Afrique du Sud);

– Le Prix de l’interprétation masculine : Abdoul dans « Yakaru Talibé » (Sénégal) et la famille Odiri/Udo dans « Migrant Humain » (Maroc);

– Le Prix du film de la République Démocratique du Congo : « Les héros de la nature » de Gael Bolila (RDC).