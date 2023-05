Un total de 54 films de 21 pays figurent dans la sélection officielle de la deuxième édition du Mobile Film Festival Africa, organisée en ligne du 3 au 31 mai, avec Gad El Maleh comme président du jury.

Cette édition, organisée en partenariat avec Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, dans le cadre des célébrations de « Rabat, capitale africaine de la culture », propose « une sélection officielle riche qui aborde des thématiques sociétales importantes, dans tous les genres cinématographiques : comédie, fiction, thriller, documentaire… », indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Prochaine aventure imminente pour moi, le @MobileFilmFest dont la grande Cérémonie de remise des bourses (46 000 euros au total) aura lieu à Rabat le 08 juin ! Actuellement en mode visionnage des 54 films qui ont répondu à des règles simples : 1 Mobile, 1 Minute, 1 Film. pic.twitter.com/7XBx5bLxSS — Françoise Ellong-Gomez (@FrancoiseEllong) May 22, 2023

Une grande visibilité internationale sera assurée sur le terrain tout au long de l’année 2023 à travers notamment des diffusions au sein de festivals de cinéma dont le Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger en Espagne et au Maroc, ainsi que le Master International Film Festival d’Hammamet en Tunisie, début mai, précise la même source.

Et d’ajouter que les films bénéficieront également du soutien des associations et institutions culturelles, ainsi que de la mise à disposition de 600 écrans de cinéma dans 31 pays d’Afrique qui projetteront des films de la sélection officielle entre mai et décembre 2023.

« Le Mobile Film Festival est revenu sur le continent africain avec les règles qui lui ont précédemment réussi : 1 Mobile, 1 Minute, 1 Film. Ce format unique permet d’éliminer les contraintes économiques grâce au mobile et à la participation gratuite, tout en créant une forte sélectivité grâce à sa contrainte scénaristique, liée au format très court d’une minute », explique le communiqué.

Neuf prix seront décernés lors d’une cérémonie qui aura lieu le 8 juin au cinéma Renaissance, associés à des bourses qui permettront aux lauréats de réaliser un film avec des moyens professionnels, indique-t-on, précisant qu’il s’agit du Grand Prix Africa, Grand Prix Maroc, Prix du film francophone, Prix ACP – UE Culture, Prix du scénario, Prix de la réalisatrice, Prix du film documentaire, Prix d’interprétation féminine et le Prix d’interprétation masculine.