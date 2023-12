Un homme armé, âgé de 24 ans, a tué jeudi au moins 15 personnes dans la prestigieuse université Charles de Prague avant d’être retrouvé mort sur place par les forces de l’ordre, ont annoncé les autorités qui ont écarté la piste du « terrorisme international ».

L’acte de violence, qui s’est déroulé en plein centre historique de la capitale tchèque, a provoqué une intervention massive de la police lourdement armée, des évacuations et des avertissements invitant la population à rester à l’intérieur.

La fusillade a éclaté à la faculté des Arts, située à proximité de sites touristiques majeurs tels que le pont Charles datant du XIVe siècle.

« Rien n’indique que ce crime soit lié au terrorisme international », a déclaré à la presse le ministre tchèque de l’Intérieur Vit Rakusan.

« Plus de 15 personnes ont perdu la vie et au moins 24 ont été blessées », selon un dernier bilan fourni par le chef de la police tchèque Martin Vondrasek.

Les services d’urgence ont fait état de neuf blessés graves et d’au moins une quinzaine de blessés plus légers.

Vondrasek a indiqué aux journalistes que la police avait commencé à rechercher le futur assaillant avant même la fusillade, après que son père a été retrouvé mort dans le village d’Hostoun, à l’ouest de Prague.

BREAKING: UNIVERSITY OF PRAGUE SHOOTER WAS A STUDENT AND SHOT HIS DAD FIRST

He was a history student at Charles University.

He was a history student at Charles University.

Mainstream media propaganda is not needed this time. pic.twitter.com/4Z8I4n6LJa

