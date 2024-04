Le gouvernement britannique a vivement condamné mardi la frappe israélienne qui a tué sept humanitaires de l’ONG World Central Kitchen, dont trois Britanniques, convoquant l’ambassadeur d’Israël et appelant à mettre fin à une situation « de plus en plus intolérable » à Gaza.

Le chef du gouvernement britannique Rishi Sunak s’est entretenu mardi soir avec son homologue israélien Benjamin Netanyahu, auprès duquel il s’est dit « consterné » par la mort des travailleurs humanitaires, selon un communiqué du 10, Downing Street.

M. Sunak a « exigé une enquête indépendante approfondie et transparente », soulignant par ailleurs que « beaucoup trop de travailleurs humanitaires et de civils ont perdu la vie à Gaza, et que la situation devient de plus en plus intolérable ».

Il a également insisté sur le fait que « l’objectif légitime d’Israël de vaincre le Hamas ne serait pas atteint en tolérant une catastrophe humanitaire à Gaza », selon ce communiqué.

Quelques heures plus tôt, le Premier ministre britannique avait déjà appelé Israël à prendre « des mesures immédiates pour protéger les travailleurs humanitaires et faciliter les opérations vitales à Gaza » dans une publication sur X (ex-Twitter).

Mardi après-midi, le secrétaire d’Etat britannique aux Affaires étrangères Andrew Mitchell a aussi annoncé avoir convoqué l’ambassadeur d’Israël à Londres, auprès duquel il a condamné « sans équivoque » la frappe de l’armée israélienne sur le véhicule des membres de World Central Kitchen.

Israël a admis mardi une frappe « non intentionnelle », qui a tué dans la bande de Gaza les sept collaborateurs de cette ONG livrant de la nourriture au territoire palestinien assiégé et menacé de famine.

Dans un communiqué, l’ONG World Central Kitchen a indiqué que les victimes étaient notamment « originaires d’Australie, de Pologne, du Royaume-Uni », et qu’elles comprenaient aussi « un citoyen ayant la double nationalité américaine et canadienne et une personne palestinienne ».

Le chef de la diplomatie britannique David Cameron a lui aussi appelé Israël à « procéder à des changements majeurs pour garantir la sécurité des travailleurs humanitaires », à l’issue d’un échange avec son homologue israélien Israël Katz, a-t-il souligné sur X.

Le Royaume-Uni a exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation concernant l’accès difficile de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza, où Israël mène une opération militaire en représailles à l’attaque sanglante du 7 octobre perpétrée sur son sol par le Hamas.

« Le Royaume-Uni demande à ce qu’Israël agisse immédiatement pour mettre fin aux restrictions sur l’aide humanitaire, résoudre les conflits avec l’ONU et les agences humanitaires, protéger les civils et réparer les infrastructures vitales comme les hôpitaux et les réseaux d’eau », a souligné mardi Downing Street.

Lors de son entretien avec l’ambassadeur d’Israël à Londres, Andrew Mitchell a également réclamé la mise en place d’un « mécanisme de désescalade efficace pour élargir l’accès humanitaire ».

Dans une récente lettre à la présidente de la commission des Affaires étrangères de la chambre des Communes, le chef de la diplomatie britannique avait estimé que les « principaux obstacles » à l’entrée de l’aide étaient les « refus arbitraires du gouvernement israélien et des procédures d’autorisation longues ».

La guerre a été déclenchée par l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre, qui a fait au moins 1.400 morts, essentiellement des militaires.

Jurant de détruire le Hamas, Israël a lancé une campagne de bombardements aériens intenses sur Gaza, suivie d’une offensive terrestre, qui ont fait au moins 32.916 morts, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.