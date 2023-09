Après la Ligue des champions qui a démarré mardi dernier, la Ligue Europa, a fait son retour jeudi et avec elle la remarquable prestation des joueurs marocains évoluant dans des clubs européens.

Cette première journée de la compétition a connu une participation dynamique des Lions de l’Atlas. Buts, passes décisives et performances inouïes étaient au rendez-vous.

De fait, plusieurs joueurs marocains sont présents avec leurs clubs dans cette compétition. Certains sont de retour de blessure tandis que d’autres continuent leur ascension.

Hier jeudi, le programme était chargé! 16 rencontres ont eu lieu dont 10 ont connu la participation de joueurs marocains. L’on peut ainsi dire que le public marocain était ravi pour cette première journée des phases de poules de la Ligue Europa.

S’il y a deux joueurs qui ont marqué les esprits hier, ce sont bel et bien Amine Adli et Amine Harit. En effet, ces Lions de l’Atlas, avec leurs clubs respectifs, le Bayer Leverkusen et l’Olympique de Marseille, ont brillé de mille feux pour ce début de compétition.

Adli, fraîchement sélectionné par Walid Regragui en EN, a livré une des plus belles performances de cette soirée. Son club a entamé sa campagne européenne avec une victoire “facile” face au suédois BK Häcken (4-0).

Adli dans tout ça? Homme du match avec une note de 9.6 attribuée par Sofascore. Signataire d’un golazo exceptionnel ainsi que d’une passe décisive, le joueur marocain a également remporté tous ses duels (10/10).

Amine Adli vs BK Hacken pic.twitter.com/aT77q6JVyP — H 🇸🇳🇬🇼 (@HaroldMndy) September 21, 2023

De son côté, Amine Harit a lui aussi réalisé un match hors du commun avec le club phocéen. Lors de la rencontre OM-Ajax (3-3), Harit a été un joueur clé pour son équipe. C’est grâce à ses passes décisives que son club a pu revenir au score à deux reprises.

Sur Sofascore, le profil du joueur marocain affiche une note de 8.7/10. Cependant, c’est l’Ajaccide Carlos Borges (8.7/10) qui a été élu homme du match. Toutefois, Harit a réalisé 6 passes clés ainsi que 5 duels remportés.

Dans cette même équipe, l’on trouve aussi Azzedine Ounahi. Pour cette titularisation, Ounahi a été autant important pour son équipe que dangereux pour l’équipe adverse. Le joueur en sort avec une note de 7.1 selon le spécialiste des statistiques, Sofascore.

Ounahi 🇲🇦 vs Ajax! How do you rate his performance? pic.twitter.com/YiWdmpUuok — KoraMaroc (@AtKoraMaroc) September 22, 2023

En France toujours, Ibrahim Salah, du Stade Rennais, a bien démarré la Ligue Europa avec une importante victoire (3-0) face au club israélien, le Maccabi Haïfa. Salah, titularisé pour la première fois, a été plein d’énergie lors de ce match (7.1/10).

Ligue des Champions: ces 10 Lions de l’Atlas qui disputeront la Coupe « aux grandes oreilles »

Parallèlement, le Toulouse FC a été tenu en échec contre l’Union Saint-Gilloise begle. Zakaria Aboukhlal, star du TéFéCé a commencé le match titulaire avant de quitter le terrain sur blessure à la 40e minute de la première mi-temps.

Pour l’instant, aucune information n’a été dévoilée quant à la gravité de cette dernière. Le deuxième marocain du club français a fait son entrée à la 82e minute de jeu. Celui-ci a reçu la note de 6.4 par Sofascore.

Du côté grec, l’Olympiakos d’Ayoub El Kaabi devait faire face au suisse de Fribourg. Le match s’est soldé par une défaite (2-3) du club où évolue l’ancien 9 du Wydad, malgré les 2 beaux buts d’El Kaabi qui lui ont d’ailleurs valu la note de 7.9.

Contrairement au club susmentionné, l’AEK d’Athènes, 2e club grec de la compétition a bien disputé son entrée en lice. Avec le “gladiateur” Nordin Amrabat dans son effectif, le club à su déjouer les plans du 5e de la Premier League, Brighton (2-3).

En plus de Brighton, un autre club représentait la PL en Ligue Europa. Il s’agit de West Ham de Nayef Aguerd. Celui qui est devenu titulaire indiscutable depuis son recrutement est resté prisonnier du banc tout au long de la rencontre. Mais son club l’a tout de même remporté contre le Bačka Topola serbe.

En Espagne, le Real Betis (0-1) n’a pas su s’imposer face au aux Rangers écossais. Titulaire, Abde Ez Zalzouli n’a pas pu trouver le chemin des cages pour égaliser malgré une note de 7.3. Son compatriote Chadi Riad ne faisait malheureusement pas partie des joueurs sélectionnés par Manuel Pellegrini pour disputer cette rencontre.