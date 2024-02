Les actions de vandalisme et de blocage des agriculteurs espagnols contre les fruits et légumes importés, notamment du Maroc, se poursuivent depuis plus d’une semaine. Ce mercredi, le puissant lobby agricole espagnol a barré la route à une vingtaine de camions marocains.

Dans la province espagnole de Cadix, un grand groupe d’agriculteurs en furie ont bloqué plusieurs camions marocains pourtant « scellés sous haute sécurité » pour les vandaliser et s’assurer que leurs marchandises provenaient du Maroc, tandis qu’au même moment, plus de 25 autres camions ont été bloqués par les grévistes sur l’une des autoroutes d’Algésiras.

Hier mardi 13 février 2024 encore, une vingtaine de manifestants ont arrêté un camion venant du Maroc chargé de tomates cerises et ont jeté toute sa marchandise sur la route près d’une localité à Grenade, indique la chaîne privée espagnole La Sexta.

Les grèves se concentrent ce mercredi dans la région andalouse, précise-t-on, ajoutant que « les organisations agricoles Asaja, COAG, UPA et Cooperativas Agroalimentarias ont lancé des protestations contre la politique de l’Union européenne et la gestion de la sécheresse avec des arrêts programmés dans le port de Motril (Grenade), à ​​Jaén, Málaga et Séville ».

D’après les informations rapportées par Diario de Almeria, l’une des principales revendications que l’on peut lire sur les banderoles est «ceux d’ici qui produisent là-bas sont nos ennemis», en relation avec la montée croissante des producteurs espagnols qui décident de déplacer une partie de leur activité vers le Maroc.

#ESPAÑA 🚜 Los agricultores tiran tomates al suelo en símbolo de protesta ante la competencia desleal de los productos de países como #Marruecos desde el Puerto de #Motril pic.twitter.com/vPrBLcjfSP — Sergio Rodrigo (@SRodrigoteleSUR) February 14, 2024

« Les données officielles montrent que 10% des entreprises espagnoles implantées sur le territoire marocain se consacrent au secteur primaire (…). Parmi les causes, la pénurie d’eau et de terres en Espagne, comme l’ont souligné certains manifestants », fait-on remarquer de même source.

Depuis neuf heures du matin de ce mercredi, des manifestants ont scandé des slogans comme «avec la tomate du Maroc, l’Europe ne mangera plus à l’avenir » et « il est plus facile de produire au Maroc » qu’à Motril (Ville espagnole), relève le même média.

Pour sa part, Horto Info fait savoir que des centaines d’agriculteurs venus des province d’Almeria et de Grenade ont bloqué le port de Motril pour protester contre les importations de produits agricoles en provenance du Maroc, principalement des tomates.