Plus de 2.300 personnes ont péri dans les inondations qui ont dévasté la ville de Derna dans l’Est de la Libye, selon les services de secours, mais les autorités et la Croix-Rouge craignent mardi un bilan beaucoup plus lourd.

Ousssama Ali, porte-parole du « Service de secours et des urgences » libyen relevant du gouvernement internationalement reconnu de Tripoli, a affirmé à l’AFP que les inondations causées par la tempête Daniel avaient fait « plus de 2.300 morts » et environ 7.000 blessés à Derna, alors que plus de 5.000 personnes sont portées disparues.

Selon lui, au moins 65 autres personnes ont été tuées dans la tempête dans d’autres villes et localités de l’Est de la Libye.

Les responsables du gouvernement rival qui siège dans l’Est de la Libye affirment, eux, que « des milliers » de personnes ont péri dans des inondations à Derna, ville de 100.000 habitants, la Croix-Rouge faisant état d’un bilan « énorme ».

Selon eux, les deux principaux barrages sur la petite rivière de Wadi Derna ont lâché dans la nuit de dimanche à lundi, provoquant d’énormes coulées de boue, détruisant les ponts et emportant de nombreux immeubles avec leurs habitants de chaque côté de l’oued, avant de se déverser dans la Méditerranée.

Un responsable de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a indiqué mardi que les inondations en Libye avaient fait un nombre « énorme » de morts qui pourraient se compter en milliers et 10.000 disparus.

« Les besoins humanitaires dépassent largement les capacités du Croissant-Rouge libyen et même les capacités du gouvernement », a indiqué Tamer Ramadan, lors du point de presse régulier de l’ONU à Genève.

Selon le FICR, trois volontaires du Croissant-Rouge libyen sont morts en aidant les victimes des inondations.

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur du gouvernement de l’Est, cité par les médias, a pour sa part affirmé que « plus de 5.200 » personnes avaient péri à Derna.

« Je m’attends à ce que le nombre de morts s’élève à 10.000 », a averti lundi soir le ministre de la Santé au sein de ce gouvernement, Othman Abdeljalil, soulignant que nombreux quartiers étaient toujours inaccessibles.

