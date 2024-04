La mort de collaborateurs de l’ONG World Central Kitchen lors d’une frappe israélienne à Gaza témoigne du « mépris » pour la sécurité des travailleurs humanitaires dans la guerre entre Israël et le Hamas, a dénoncé mardi le porte-parole du secrétaire général de l’ONU.

« La multiplication de tels événements est le résultat inévitable de la façon dont cette guerre est menée actuellement », dans un « mépris pour le droit humanitaire international et un mépris pour la protection des travailleurs humanitaires », a dénoncé Stéphane Dujarric, condamnant la mort de « tous les travailleurs humanitaires ».

La mort des sept membres de World Central Kitchen « porte le nombre total des travailleurs humanitaires tués lors de ce conflit à 196, dont plus de 175 de l’ONU », a déploré de son côté le secrétaire général Antonio Guterres lors d’un discours devant l’Assemblée générale.

« C’est inadmissible. Mais c’est le résultat inévitable de la façon dont la guerre est menée », a-t-il insisté, répétant son appel à un cessez-le-feu immédiat, à la libération des otages et à l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza.

L’armée israélienne mène depuis près de six mois une offensive de grande envergure dans la bande de Gaza en représailles à une attaque du Hamas d’une ampleur sans précédent sur le sol israélien le 7 octobre.

Alors que Gaza est menacée de famine, World Central Kitchen a annoncé mardi la suspension de ses activités dans la région après que sept de ses employés ont été tués dans une frappe israélienne.

Parmi les victimes figurent des ressortissants « d’Australie, de Pologne, du Royaume-Uni, un citoyen ayant la double nationalité américaine et canadienne et une personne palestinienne », selon l’ONG.

