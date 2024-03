Des milliers de personnes ont participé samedi à Paris à une manifestation en faveur d’un « cessez-le-feu immédiat » à Gaza après un peu plus de cinq mois de guerre entre Israël et le mouvement islamiste Hamas.

Le cortège a rassemblé 11.500 manifestants, selon la préfecture de police, une organisatrice annonçant de son côté « 60.000 personnes ».

Répondant à l’appel du collectif Urgence Palestine, soutenu par la France insoumise (LFI, opposition de gauche radicale), les manifestants ont brandi des affiches « SOS Gaza » et des drapeaux palestiniens, et ont scandé « Stop génocide », « Israël, apartheid, boycott » ou encore « Free Palestine ».

Le chef de file de LFI Jean-Luc Mélenchon, la tête de liste du parti aux élections européennes Manon Aubry et la militante franco-palestinienne Rima Hassan, également sur la liste, étaient présents dans le cortège.

Paris: Des milliers de personnes cet après-midi à la manifestation pour le cessez-le-feu à Gaza pic.twitter.com/EGvTIX4zOi — Oumma.com (@oumma) March 9, 2024

« La voix de la France compte et plus que jamais elle doit résonner jusqu’au Parlement européen pour obtenir encore une fois un cessez-le-feu permanent et immédiat et une paix entre les peuples », a déclaré Rima Hassan au départ de la manifestation.

A Lyon (sud-est), environ 750 personnes, selon la préfecture, ont manifesté dans le centre-ville derrière une grande banderole « Levée du siège criminel de Gaza ».

Une « marche pour la paix » de 36 km, la distance entre la ville de Gaza et Rafah, a aussi été organisée au départ de Strasbourg (est).

« L’inaction confine à la complicité » À Gaza, « l’horreur est préméditée, annoncée, planifiée » Marie Toussaint

J’ajoute : l’intention est manifeste, cela a un nom dans le droit international : UN GÉNOCIDE EST EN COURS

Les Écologistes Paris Lyon #Gazaagenocide #CessezLeFeu #CPI pic.twitter.com/n6BryEJoux — Raymonde Poncet Monge 🇵🇸 🇺🇦 (@PoncetRaymonde) March 9, 2024

Après plus de cinq mois d’une guerre dévastatrice déclenchée par l’attaque du Hamas, les frappes israéliennes sur Gaza ne connaissent aucun répit: ces dernières 24 heures, au moins 82 personnes y ont péri, portant à 30.960 le bilan des morts à Gaza depuis le début du conflit selon les autorités du mouvement islamiste, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Manifestation à Paris, présence des syndicats de journalistes, en soutien à leurs confrères palestiniens assassiné à #Gaza @SNJ_national pic.twitter.com/39TbST36Vt — Djilali BELAID (@dbelaid) March 9, 2024

L’attaque du Hamas du 7 octobre a entraîné la mort d’au moins 1.400 personnes, la plupart des militaires, dans le sud d’Israël, selon des chiffres officiels revus à la baisse depuis le temps.

Environ 250 personnes ont aussi été enlevées et emmenées à Gaza ce jour-là, et 130 otages y sont encore retenus, dont 31 seraient morts d’après Israël.

En riposte, Israël a juré d’anéantir le Hamas, qu’il considère comme une organisation terroriste de même que les Etats-Unis et l’Union européenne.